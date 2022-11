Znan je razpored zgodovinskega konca tedna

Prihajajoča izvedba norveške turneje Raw Air bo edinstvena za ženske smučarske skoke. V primerjavi s preteklimi leti se tekmovanje ne bo končalo po tekmah na velikih skakalnicah, temveč kar na največji skakalnici na svetu, letalnici Vikersundbakken.

"Veselimo se marca in upamo, da pridejo vsi, ki so se veselili tekmovanja žensk v smučarskih poletih. Veliko je pogumnih športnic, ki bodo letele na našem lepem hribu in za katere bomo navijali," so pri skijumping.pl povzeli sporočilo organizacijskega odbora v Vikersundu in objavili ure dogajanja na letalnici.

V petek in soboto jih čakata dva treninga, v nedeljo tekma. Foto: Sportida

Norveška turneja se bo sicer začela v Oslu (10.–12. marec 2023), nadaljevala v Lillehammerju (13.–16. marec 2023), končala pa v Vikersundu (17.–19. marec 2023). Pravico nastopa na premierni tekmi svetovnega pokala na letalnici za ženske bo imelo 15 najvišje uvrščenih tekmovalk v seštevku turneje Raw-Air (po LIllehammerju in Oslu), ki bodo takrat že polnoletne.

Medtem ko bodo skakalci že v petek opravili prve kvalifikacije, nato pa jih bosta čakali dve posamični tekmi na letalnici, bodo imela dekleta v petek in soboto trening, v nedeljo pa sledi zgodovinska tekma, ki ne bo štela za točke svetovnega pokala.

Nika Križnar se odkrito veseli letenja. Foto: Vid Ponikvar

Križnarjeva odločno na letalnico

V slovenski ženski reprezentanci je ena od redkih, ki je na glas razkrila, da je pripravljena na skakanje, Nika Križnar. "Pa smo jo le dočakale. Ko smo izvedele, so se mi kar zaiskrile oči. Veselim se, da bom lahko del te tekme. No, sicer moram najprej izpolniti nekaj pogojev, da bom res lahko sodelovala na tej tekmi, a če bom kazala take skoke, kot sem jih vsa leta, mi ta tekma ne bo ušla (smeh, op. a.). Želim si preskočiti fanta, ki je v Planici skočil 217,5 metra. Sicer sem si želela to opraviti v Planici, da mi ne bi očital, da sem ga preskočila na večji letalnici, a bo tudi v Vikersundu fino," je pred časom v pogovoru za Sportal dejala Križnarjeva.

Prvo priložnost za letenje bo najverjetneje dočakala v petek, 17. marca 2023, dopoldne.