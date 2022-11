Norveška zvezdnica smučarskih skokov Maren Lundby se je po izpuščeni lanski sezoni v začetku novembra vrnila na tekmovanja svetovnega pokala in v Wisli zasedla 16. in 24. mesto. Ena najboljših skakalk zadnjega desetletja se trenutno pripravlja na nadaljevanje svetovnega pokala, ki bo v začetku decembra v njeni domovini, v Lillehammerju, kjer je slavila zadnjo zmago.

A po tekmah na Norveškem si bo znova vzela odmor. Po pisanju norveške tiskovne agencije NTB naj bi se po Lillehammerju posvetila treningu. Izpustila naj bi preizkušnje v Titisee Neustadtu, Silvestrsko turnejo v Beljaku in na Ljubnem ob Savinji ter azijsko turnejo v Sapporu in Zau. Na tekme naj bi se vrnila konec januarja, saj se želi dobro pripraviti na vrhunce sezone – svetovno nordijsko prvenstvo, ki bo med 21. februarjem in 5. marcem prihodnje leto v Planici, in norveško Raw-Air turnejo.

Po Lillehammerju se bo posvetila treningu in pripravi na vrhunca – nordijsko svetovno prvenstvo v Planici in Raw-Air turnejo. Foto: Guliverimage

Osredotoča se na prioritete in priprave nanje

"Ne počutim se dovolj močno, da bi vso zimo tekmovala z elito. Ugotoviti moram, kakšne so moje prioritete, in se osredotočiti na pripravo nanje. Glavna cilja zame bosta nastopa na Raw Air turneji marca in svetovno prvenstvo v Planici. V tekmovanja se vračam konec januarja," je napovedala 28-letnica.

Lundbyjeva je olimpijsko sezono zaradi prekomerne teže, ki je ni želel izgubiti na hiter način, izpustila v celoti.

Skakalke se bodo v Lillehammerju mudile med 2. in 4. decembrom, v Skandinaviji jih čakata dve posamični tekmi.