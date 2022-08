Velika izpoved skakalne zvezdnice: Krivim lahko le sebe

V knjigi se je Maren Lundby dotaknila nevšečnosti, povezanih s težo, ki so jo za eno leto oddaljile od karavane ženskih skokov in zaradi katerih je morala izpustiti olimpijske igre v Pekingu. Norveška šampionka, ki se lahko med drugim pohvali z zlato olimpijsko medaljo, zlatima odličjema s svetovnih prvenstev in tremi osvojenimi velikimi kristalnimi globusi, je kot izvor težav s težo navedla nordijsko svetovno prvenstvo v Oberstdorfu 2021.

Takrat se je spopadala s čezmerno težo, povrhu vsega pa imela težave s kolenom. Vse je stavila na eno karto. S čezmernim znojenjem je izgubila kilograme, da bi imela realnejše možnosti za morebitno medaljo, potem ko se ji sezona ni izšla po načrtih, saj jo je po treh zmagoslavjih končala na osmem mestu.

Oblečena v tri sloje oblačil

"V Oberstdorfu je bila temperatura ozračja od 18 do 19 stopinj Celzija. Hotelske savne so bile zaradi koronavirusa zaprte, zato sem po mestu in njegovi okolici vsak dan hodila po več ur. Ljudje so hodili tudi v kratkih hlačah, majicah, sama pa sem nosila tri sloje oblačil. Ko sem se vrnila v hotel, sem se nemudoma oprhala z vročo vodo in šla ovita z odejo v posteljo, da bi se čim bolj znojila. Upala sem, da se bo vse dobro izteklo, nisem pa pričakovala, da bodo sledile takšne posledice. Krivim lahko izključno sebe," je opisala Lundbyjeva.

Namerno je hujšala, da bi osvojila medaljo na prvenstvu v Oberstdorfu. Foto: Reuters

"Moja odločitev je bila, sama sem tako želela in ne smem kriviti nikogar. Želela sem se podati v boj za medalje in nihče me ni mogel ustaviti," je dodala.

Na manjši napravi je skočila do srebrne medalje. Sledila je dopinška kontrola in morala je oddati vzorec urina. Posledično je spila nekaj litrov vode, zaradi česar je njega teža spet narasla. Pred preizkušnjo na veliki napravi je ponovila postopek izgubljanja teže, njen trener Christian Meyer pa ji je v pogovoru dal proste roke pri tovrstni odločitvi.

Telo ni več sodelovalo

Osvojila je zlato medaljo in finalni skok je bil tudi njen zadnji do tega trenutka, saj vse od takrat ni nastopala na velikem odru. Po prvenstvu se je telo začelo upirati. Iz dneva v dan je pridobivala težo in tega ni mogla ustaviti: "Zaradi vseh preteklih dejanj telo ni več sodelovalo. Na treningu ni nič več delovalo. Noge so bile težke."

Verjame, da lahko spet osvoji veliki kristalni globus. Foto: Sportida

Več mesecev se je borila z okolico, ki ni razumela njenih težav. Profesorica Jorunn Sundgot-Borgen z norveške športne akademije, ki je specializirana za motnje hranjenja, hvali odkritost Lundbyjeve in poskuša druge posvariti pred ponavljanjem njenih napak: "Nekateri mladi športniki to morda berejo kot recept za hitro hujšanje, vendar je to skrajna metoda, ki dolgoročno ne izboljša zmogljivosti in zdravja."

Lundbyjeva se namerava v prihodnji sezoni vrniti na veliki oder. Prvotno se je želela spustiti po skakalnicah avgusta, vendar so vse skupaj zamaknili na september. Kljub vsem težavam še vedno pogleduje proti najvišjim mestom, tudi osvojitvi novega velikega kristalnega globusa: "Vsekakor. To je povsem realen scenarij."