Švedski ženski tabor se je na uvodnih tekmah svetovnega pokala smučarskih skokov veselil sploh prvih stopničk na tej ravni tekmovanja. Na te je skočila Frida Westman. 21-letnica je na uvodni tekmi zasedla četrto mesto, na nedeljski pa je na tretjem zaostala le za zmagovalko Evo Pinkelnig in Katharino Althaus.

Po finalnem doskoku je v kolenu začutila bolečino, upala je, da bo kljub tej že v začetku decembra tekmovala v Lillehammerju, a je tam ne bo. Westmanova se je po Wisli takoj vrnila v Trondheim, kjer živi in trenira. Na norveškem je prestala prve preglede, po katerih so bili v švedskem taboru zaskrbljeni. Nadaljnje preiskave so pokazale, da upravičeno.

Westmanova je poskrbela za prve ženske švedske stopničke svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

"Očitno nekaj ni v redu"

"Gre za težave, ki so se začele po doskoku pri drugem skoku v Wisli, ko si je zvila koleno. Videti je slabše, kot smo sprva mislili. Izvidi iz Trondheima kažejo na sume o različnih stvareh, a o tem še ne želim špekulirati. Ko sedi na kolesu in poskuša telovaditi, čuti bolečine. Očitno nekaj ni v redu," je za SVT Sport v začetku tedna dejal Andreas Arén, zadolžen za skoke pri švedski smučarski zvezi.

Meniskus si je poškodovala ob doskoku, ki ni njena vrlina. Foto: Guliverimage

Prihodnji teden na operacijo

Danes so prišle slabe vesti. Poškodovan ima meniskus, sumijo pa tudi na poškodbo križnih vezi. Mlado skakalko tako 23. novembra čaka operativni poseg. "Zelo žalostna novica po tako uspešnem začetku sezone. Upamo, da bo šlo okrevanje čim bolje," je za švedski medij še dodal Arén.

Westmanova je po prvi postaji na četrtem mestu svetovnega pokala.