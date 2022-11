Brez presenečenja: Zelena luč za Ruko, skakalci v akciji ob neobičajni uri

Smučarski skakalci in skakalke so novo sezono svetovnega pokala odprli pred dobrim tednom v poljski Wisli, kjer so tekmovali na kombinaciji ledene smučine in umetne, plastične podlage. Trenutno imajo oboji nekaj tekmovalnega premora. Skakalci bodo sezono nadaljevali zadnji novembrski konec tedna na Finskem, kjer so organizatorji pred dnevi dobili zeleno luč.

Na prizorišču na Severu Evrope v Ruki, kjer nimajo težav s previsokimi temperaturami, bodo ob doskoku znova občutili sneg. Bodo pa tekmovali ob neobičajnih urah. "Krivo" je svetovno nogometno prvenstvo v Katarju, ki bo želo zanimanje v popoldanskih in večernih urah. Skakalci bodo tako, za razliko od običajnih sezon, na naslednjih postajah v boju v jutranjih in dopoldanskih urah. Le uvodne kvalifikacije bodo popoldan.

Spored svetovnega pokala v Ruki Petek, 25. november

16.45 kvalifikacije Sobota, 26. november

7.45 poskusna serija

9.00 prva serija posamične tekme Nedelja, 27. november

7.30 kvalifikacije

9.00 prva serija posamične tekme

Dawid Kubacki je v Wisli dvakrat zmagal. Foto: Reuters

Na vrhu zanesljivo Kubacki, Lanišek četrti

Na uvodnih dveh tekmah sezone v Wisli je v moški konkurenci dvakrat zmagal domačin Dawid Kubacki, ki je zanesljivo v vodstvu skupnega seštevka. Pred najbližjim zasledovalcem Halvorjem Egnerjem Granerudom ima 70 točk prednosti, tretji je Stefan Kraft, četrti pa najboljši Slovenec Anže Lanišek, ki je na drugi tekmi na Poljskem zaostal le za Kubackim.