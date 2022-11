Mokra smučina, dež in veter. Razmere na skakalnici v Wisli Slovencem niso ustrezale in le trije so na prvi tekmi nove tekmovalne zime osvojili točke: Peter Prevc je bil 17., Timi Zajc 20. in Anže Lanišek 25. Zmagal je prvi favorit Poljak Dawid Kubacki.

Dawid Kubacki Foto: Reuters Popoln dan na domači skakalnici v Wisli je uspel Dawidu Kubackiju. S skokom dolgim 130,5 metrov je vodil že po prvi seriji. V finalu je skočil še dva metra dlje in zmagal s prednostjo šestih točk pred Norvežanom Halvorjem Granerudom. Tretje mesto je na uvodni tekmi 44. svetovnega pokala v smučarskih skokih osvojil Avstrijec Srefan Kraft. Kubacki vsako poletje v Wisli odlično skače, pozimi pa na tej skakalnici še ni bil boljši kot sedmi. Je pa res, da je bila to bolj poletna kot zimska tekma, saj so pristajali na plastiki (smučina pa je bila ledena).

Timi Zajc Foto: Guliver Image Najboljši Slovenec na tekmi pod reflektorji je bil izkušeni Peter Prevc. V prvi seriji je kljub težkim vetrovnim razmeram skočil 121,5 metra in dobil precej vetrovnega bonusa ter bil tako peti. V finalu pa je s skokom dolgim 118,5 metra izgubil 12 mest in tekmo končal kot 17. Timi Zajc (117 in 126,5 m) je bil 20., Anže Lanišek (117 in 115 m) pa 25. V nedeljo, ko bo ob 16. uri na sporedu še ena tekma, naj ne bi deževalo in to bi moralo slovenskim skakalcem bolj ustrezati, ko smučina ne bo mokra. Še posebej Zajc je imel res zelo nizko zaletno hitrost.

V vetru in dežju se številni tekmovalci že v prvi seriji prve tekme zime niso znašli. Drugouvrščeni iz minule zime Nemec Karl Geiger je tako tekmo končal na 34. mestu (115 metrov). Brez finala so ostali tudi trije slovenski orli: 33. Lovro Kos (120,5 m), 43. Žiga Jelar (115,5 m) in 48. Domen Prevc (105,5). Prvi skok ni uspel niti prvemu skakalcu minule zime Japoncu Rjoju Kobajašiju, ki je bil na 22. mestu (119 m), je pa v finalu napredoval na končno sedmo mesto (127.5 m).

Svetovni pokal, WIls, moški:



1. Dawid Kubacki (Pol) 272,2 točke (130,5 m, 132,5 m)

2. Halvor Egner Granerud (Nor) 266,6 (130, 133,5)

3. Stefan Kraft (Avt) 258 (125, 133,5)

4. Manuel Fettner (Avt) 252,4 (123, 129)

5. Piotr Zyla (Pol) 250 (129, 127)

6. Daniel Tschofenig (Avt) 242,2 (122, 121,5)

7. Rjoju Kobajaši (Jap) 240,5 (121,5, 128,5)

8. Philipp Aschenwald (Avt) 239,8 (123,5, 127,5)

9. Andre Johann Forfang (Nor) 238,7 (126, 122)

10. Kamil Stoch (Pol) 237 (127,5, 116)

...

17. Peter Prevc (Slo) 232,6 (121,5, 118,5)

20. Timi Zajc (Slo) 229,7 (117, 126,5)

25. Anže Lanišek (Slo) 219,8 (117, 115)

33. Lovro Kos (Slo) 104,8 (120,5)

43. Žiga Jelar (Slo) 94,7 (115,5)

48. Domen Prevc (Slo) 77,5 (105,5)

Peter Prevc: Kot bi vlekel listke ali bo skok super ali povprečen

Peter Prevc Foto: Reuters "Skupno je bilo tako, kot se mi tu že vseskozi dogaja. En skok uspe, večina pa ne. Kot bi nekako vlekel listke ali bo skok super ali povprečen. Nisem najbolj zadovoljen. Če bi bil prvi slabši in finalni tak kot v prvi seriji, bi bil bolj zadovoljen. S to uvrstitvijo sem težko zadovoljen," je po 17. mestu priznal Peter Prevc. Zajc je potrdil, kje je težava: "Skušamo najti neko rešitev, da v takšnih razmerah ne bi imeli toliko težav, saj imamo slabe hitrosti. Zelo težko je potem narediti tak skok, da si zraven, a sem se rešil, prišel sem v finale,

Boljše nedelje si želi tudi Lanišek: "Težko komentiram razmere, vse kar lahko komentiram so moji skoki, za katere pa vem, da niso slabi. Verjamem, da se bo jutri vse obrnilo. To, da je tekma na plastiki ne sme biti izgovor, skakalnica je še vedno enaka, profili so enaki kot pozimi."za jutri pa upam, da bo vreme boljše."

Trener Robert Hrgota si je želel boljši začetek sezone. "Verjamem, da skoki niso bili tako slabi, kot so pokazali rezultati. Na takih tekmah je pomembno, da ostaneš miren, lahko te namreč hitro ponese, ko se začneš obremenjevati z vetrom in dežjem. Tudi fantje so poizkusili biti zbrani na sebe, a se ni izšlo. Niso imeli sreče, predvsem finalisti, saj so bili skoki na višjem nivoju kot so pokazali sami rezultati."

Svetovni pokal, skupno (1/32):



1. Dawid Kubacki (Pol) 100

2. Halvor Egner Granerud (Nor) 80

3. Stefan Kraft (Avt) 60

...

17. Peter Prevc (Slo) 14

20. Timi Zajc (Slo) 11

25. Anže Lanišek (Slo) 6



Pokal narodov:



1. Poljska 199 točk

2. Avstrija 182

3. Norveška 165

...

6. Slovenija 31