Najboljši slovenski orel si širi obzorja

"Vesel sem, da se je na koncu vse stabiliziralo, da sem ostal miren po sobotnem slabšem skakanju. Morda so vplivale tudi razmere, a se nisem dovolil preveč zmesti. V nedeljo mi je uspelo pokazati boljše skoke, ne bom pa rekel, da so bili to najboljši, saj znamo bolje. Wisla je posebna, ker je treba bolj "prižgati iz noge". Tu je ta razlika. Tu se vidi, da je Dawid zelo močan, tudi če dela tehnično še grobe napake. Z močjo nadomesti in je bil gladko najboljši pretekli konec tedna. Kubacki je bil vse poletje na zelo visoki ravni, že od Wisle poleti. Vesel bi bil, če bi jaz skočil še bolje, a trenutno sem to pokazal in moramo gledati naprej," je 26-letni Anže Lanišek povzel dogajanje v Wisli, kjer je v nedeljo osvojil drugo mesto in zaostal le za Dawidom Kubackim.

V soboto se mu tekma v deževnih razmerah ni izšla, kot si je želel. A je tudi v kvalifikacijah pokazal, da ima v nogah dinamit za najvišje dosege. Pri njem je zadnja leta treba predvsem opozoriti na konstantnost. Predlani je zimo sklenil kot deveti, lani kot sedmi skakalec, po prvi postojanki nove sezone pa je na četrtem mestu.

Konstantnost si je vcepil v glavo

"Letos se v konstantnost nisem poglabljal. Ko pomislim, je poleti bila. Videti je, da sem si jo tako vcepil v glavo, da lahko nadaljujem v tem ritmu in še kakšno stvar dodam," je o tej temi povedal trenutno najboljši slovenski skakalec in na vprašanje, kje želi narediti nadgradnjo, dodal: "Ravno to, da se mi ni treba obremenjevati za vsako stvar, za vsako malenkost. Da poskušam uživati in počasi prihajati do rešitev. Ko si rečeš počasi, ponavadi še hitreje prideš do nje oziroma bolj spontano. Gibalni vzorci se lažje usidrajo v glavo."

Anže Lanišek in Timi Zajc sta v Wisli pokazala, da je treba nanju v tej zimi računati. Foto: Grega Valančič/Sportida

V skokih se velikokrat poudarja, da je glava tista, ki na koncu odloča. To pravi tudi Lanišek, ki že nekaj let dela s terapevtko Meto Razpotnik in si z njo širi obzorja: "Po mojem mišljenju je pri skokih v 60 ali 70 odstotkih glava tista, ki igra glavno vlogo. Lahko imaš fizično pomanjkljivost in se ne počutiš najbolje, a če si v glavi prepričan, potem znaš tudi v tistem trenutku svoje najboljše občutke potisniti na površje in jih uporabiti."

Na vsaki tekmi dati vse od sebe

A ni le šport, ko govorita z Meto. Poudarek je na celostnem osebnostnem razvoju: "Ni le šport, tudi vse preostale stvari poskušam združiti v celoto, kar je zame najbolj bistveno. Da ne bo le šport super, preostalo pa ne. V resnici delava celostno in učinkovito."

Foto: Guliverimage

Wisla je pokazala, da bo Lanišek tudi v tej zimi, v kateri je osrednji vrhunec domače nordijsko svetovno prvenstvo v Planici, eden od osrednjih slovenskih adutov za najvidnejše uvrstitve. Upa, da bo stopil stopničko višje, poudarja pa, da se bo prava slika o razmerju moči v svetovnem pokalu pokazala decembra: "Prva postojanka je okviren kazalnik. Tudi poleti se vidi, kdo bo pozimi dober. So nekatere spremembe, presenečenja, vendar načeloma bistvenih razlik ni. Morda se bo celo šele na novoletni turneji videlo pravo razmerje sil. Nočem se obremenjevati s tem. Na vsaki tekmi bom poskušal dati vse od sebe."