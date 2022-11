Anže Lanišek na stopničkah v Wisli! Premagal ga je le odlični Kubacki.

Tudi na drugi tekmi nove sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih je v Wisli na Poljskem zmagal domačin Dawid Kubacki. Odličen drugi pa je bil danes Anže Lanišek. Točke svetovnega pokala so osvojili še Timi Zajc, Peter Prevc, Domen Prevc in Lovro Kos

Anže Lanišek je danes v Wisli blestel, drugi je bil že v kvalifikacijah za tekmo, kot tudi v prvi seriji, prav tako na koncu. Boljši od njega je bil danes ves čas le odlični domačin Dawid Kubacki, ki je zmagal že na sobotnem uvodu v sezono. Tretje mesto je danes zasedel Norvežan Marius Lindvik.



Včeraj, ko je v Wisli deževalo, slovenski skakalci pa se v neugodnih razmerah niso najbolje znašli, je bil naš najboljši Peter Prevc na 17. mestu, točke svetovnega pokala pa stza osvojila le še Timi Zajc in Lanišek.



Danes v veliko boljših pogojih je do točk prišla peterica Slovencev. Timi Zajc je nekoliko pokvaril uvrstitev iz prve serije, v kateri je bil sedmi. Na koncu je zasedel 11. mesto. Tudi Peter in Domen Prevc sta v finalu neokoliko zdrsnila po razpredelnici, končala sta na 17. in 19. mestu, Lovro Kos pa je bil 29. Le Žiga Jelar je bil danes preskromen za uvrstitev v drugo serijo, tekmo je končal na 41. mestu.

Druga tekma v Wisli:

Anžetu Lanišku je v današnjih kvalifikacijah uspel izjemen skok, pristal je pri 134 metrih in zaostal le za Dawidom Kubackim (134,5 m). Peter Prevc je imel 20. dosežek, Timi Zajc 24., Domen Prevc 30., Lovro Kos 34. in Žiga Jelar 42.

Kvalifikacije za drugo tekmo v Wisli na Poljskem:

Dekleta so svojo preizkušnjo opravile že zgodaj popoldne. Prepričljivo je zmagala Avstrijka Eva Pinkelnig, ki je oblekla tudi rumeno majico vodilne v svetovnem pokalu, za najboljšo slovensko uvrstitev pa je znova poskrbela Nika Križnar, ki je pristala tik pod zmagovalnim odrom, na 4. mestu. Prve stopničke v sezoni je zgrešila zgolj za 2,2 točke. Več o nastopu slovenskih skakalk ...