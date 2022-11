100 dni do spektakla, nad katerim so navdušeni številni slovenski zvezdniki

Eno največjih športnih tekmovanj v Sloveniji naslednje leto bo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici. Tekmovanje se bo začelo 21. februarja 2023, kar pomeni, da je danes do začetka le še sto dni, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

Kot so poudarili pri krovni domači smučarski zvezi, so SP v Planici podprli tudi številni športniki, ki sicer niso (več) neposredno povezani z nordijskim smučanjem, so pa vsem tekmovalkam in tekmovalcem zaželeli veliko uspehov.

Izpostavili so hokejskega zvezdnika Los Angelesa Anžeta Kopitarja, ki je izrazil veselje, da Planica, dolina nordijskega smučanja, gosti svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah.

Posebno mesto za Rogliča

V življenju Primoža Rogliča, olimpijskega prvaka v kronometru iz Tokia 2020 in trikratnega zmagovalca kolesarske dirke po Španiji, pa ima Planica seveda prav posebno mesto, saj je bil nekoč tudi sam aktiven zimski športnik in udeleženec tekem v Planici. "Še ko sem skakal, sem prav v Planici osvojil naslov mladinskega svetovnega prvaka na ekipni tekmi," je dejal Roglič. Njegov reprezentančni kolega, sicer pa slovenski nasprotnik na dveh kolesih, Tadej Pogačar, dvakratni zmagovalec kolesarske dirke po Franciji, pa upa, da si bo lahko ogledal kakšno tekmo, saj z veseljem spremlja nastope slovenskih športnikov in športnic.

"Še ko sem skakal, sem prav v Planici osvojil naslov mladinskega svetovnega prvaka na ekipni tekmi," je dejal Roglič. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Tekmovati na svetovnem prvenstvu je poseben privilegij in nagrada za vsakega športnika, velikokrat je to tekmovanje, na katerega misliš daljše obdobje in se nanj pripravljaš," pa je dejala Janja Garnbret, olimpijska prvakinja v športnem plezanju v Tokiu.

Slovenski navijači bodo prišli na svoj račun. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vstopnice že v prodaji

Iz SZS so obenem sporočili, da so dnevne vstopnice za zimski spektakel v Planici že na voljo na prodajnih mestih. Cene se gibljejo od 15 do 64 evrov za stojišča. Navijači bodo lahko spremljali najmanj dve tekmi na dan, bogat glasbeni program in številne dogodke na različnih prizoriščih. Prireditelji iz OK Planica so skupaj z Mednarodno smučarsko zvezo (Fis) skrbno oblikovali program SP in za ljubitelje športa obisk tekmovalnega dne zastavili tako, da si bodo lahko v enem dnevu ogledali več športnih disciplin in tudi med tednom ne bodo prikrajšani za športne užitke.

Dodali so še, da bodo poseben spektakel tudi podelitve medalj, te bodo potekale v v Kranjski Gori v Planica nordijskem parku. Tam bo 21. februarja 2023 potekalo tudi slavnostno odprtje.