Korošica s slovenskim trenerjem v menjavo državljanstva

Triindvajsetletna tekmovalka je že junija dobila dovoljenje za menjavo državljanstva in odhod v tujino. "Ponuja se več možnosti in upam, da bomo te zadeve že zelo kmalu uredili," časnik Kronenzeitung povzema mlado Korošico.

Ta pravi, da so jo v avstrijskem taboru konec aprila izključili iz reprezentance, zato išče nove izzive. Športni direktor nordijskih disciplin na avstrijski zveze Mario Stecher pa trdi, da so tekmovalko nameravali obdržati v ekipi in da je ta junija sama zaprosila za izpisnico in odhod v tujino, poroča STA.

Po nekaterih informacijah naj bi se za avstrijsko skakalko zanimali v estonski reprezentanci. Po poročanju medija skijumping.pl se je Sorschagova že oktobra pogovarjala s predstavniki tamkajšnje smučarske zveze.

Beljačanka je leta 2021 skupaj s Chiaro Kreuzer, Danielo Iraschko-Stolz in Marito Kramer osvojila ekipni naslov na svetovnem prvenstvu v nemškem Oberstdorfu.

