Ema Klinec z izvrstnim skokom junakinja dneva, Nika prav tako odlična!

Skakalke so v petek opravile dva trening skoka, nato pa bi morale ob 14. uri slediti kvalifikacije. A teh ni bilo, ker je prijavljenih le 49 tekmovalk, zato so bile vse uvrščene na sobotno posamično tekmo, ki bo ob 14. uri. Kljub vsemu pa so opravile tudi skok ob 14. uri, ki je bil kot prolog pred sobotno prvo preizkušnjo za svetovni pokal. In pri tem je bila najboljša slovenska skakalka Ema Klinec. S 128,5 metra je bila za 1,1 točke boljša od Norvežanke Silje Opseth (129,5 m). Odlična tretja je bila Nika Križnar z daljavo 127 metrov.

Na četrtem mestu najdemo lansko kraljico Marito Kramer, peta pa je bila Katharina Althaus, ki je bila najboljša pri obeh trening skokih. Med najboljšo deseterico se je od Slovenk zavihtela še Urša Bogataj, ki je bila s 118,5 metra osma. Preostala slovenska trojica se ni izkazala. Mlada Nika Prevc je bila 30., Katra Komar 37. in Jerneja Repinc Zupančič 40.

Oči so bile uprte tudi v povratnico Maren Lundby, ki je dala skoke zaradi osebnih težav za nekaj časa na stranski tir. V "kvalifikacijah" je imela 14. dosežek. In kje je japonska kraljica Sara Takanaši? Najdemo jo šele na 13. mestu.

Rezultati 1. treninga 1. Katharina Althaus (Nem) 136 m

2. Ema Klinec (Slo) 135,5

3. Silje Opseth (Nor)

4. Marita Kramer (Avt) 120

5. Sara Takanaši (Jap) 114,5

6. Eva Pinkelnig (Avt) 117,5

7. Nika Križnar (Slo) 113

…

9. Urša Bogartaj (Slo) 112

14. Nika Prevc (Slo) 118,5

28. Kata Komar (Slo) 101

33. Jerneja Repinc Zupančič (Slo) 90

Rezultati 2. treninga 1. Katharina Althaus (Nem) 132,5 m

2. Marita Kramer (Avt) 129

3. Ema Klinec (Slo) 127

4. Silje Opseth (Nor) 125,5

5. Sara Takanaši (Jap) 114,5

…

7. Nika Križnar (Slo) 121

8. Urša Bogartaj (Slo) 122

26. Nika Prevc (Slo) 107,5

38. Kata Komar (Slo) 92

39. Jerneja Repinc Zupančič (Slo) 87,5