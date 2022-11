Zlata slovenska skakalka potrebovala umik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

24-letna Ema Klinec je že večkrat dokazala, da je talentirana, saj je med drugim postala tudi svetovna prvakinja, a še ni dočakala zime, v kateri bi se ji v svetovnem pokalu v celoti izšlo in bi morebiti konkurirala za najvišja mesta. Poleti je v večini trenirala s klubskim trenerjem, kaj kmalu pa bomo lahko videli, kakšen rezultat bo to prineslo v sezoni, ki se začenja v petek v Wisli.

Ema Klinec je imela poleti nekoliko drugačno obdobje treningov in tekem. Večji del pripravljalnega obdobja je opravila pod taktirko klubskega trenerja, članski reprezentanci A pa se je priključila od oktobrske preizkušnje grand prixa v Klingenthalu.

Prav to nemško prizorišče je bilo edino v njenem mednarodnem tekmovalnem programu za letošnje poletje. Izkazala se je z drugim mestom in zaostala le za rojakinjo Uršo Bogataj, kar je dobra popotnica za zimo.

Ne čuti bremena svetovne prvakinje

Ali ji je drugačen način dela ugajal? "Morala sem se malce odmakniti, malce drugače pogledati na vse skupaj in začeti z novo energijo. Sicer je bilo vse znano. Tudi prej sem že kdaj trenirala s klubom in je bilo vse v redu. Zahvaljujem se Zoranu (Zoran Zupančič, op. a.), ker mi je to omogočil. Zdaj je vse odvisno od mene, da dobro skačem."

Hvaležna je selektorju Zupančiču, da ji je poleti omogočil trening s klubskim trenerjem. Foto: Grega Valančič/Sportida

V novi sezoni želi biti pozorna nase in na svoj napredek. Če bo sledila smernicam, verjame, da se bo pozimi veselila: "Če bom izpeljala, kot znam, bodo rezultati prišli. Nimam bremena. In ko ga nimaš, tudi najbolje skačeš."

Ne glede na vse pa bo v novi sezoni morda le pod pritiskom, ko bo v Planici na nordijskem prvenstvu branila naslov svetovne prvakinje. Pred dvema letoma je v Oberstdorfu na srednji napravi skočila na najvišjo stopničko odra za zmagovalce. "V svoji družbi imam toliko vrhunskih športnikov, da to ni breme," o tem, ali bo zaradi branjenja naslova pod pritiskom, pravi 24-letna slovenska skakalka, ki je preteklo zimo končala na sedmem mestu.

Bo letos sledil preskok v svetovnem pokalu?

Preskoka na končni oder za zmagovalke v svetovnem pokalu ji še ni uspelo narediti, saj je bilo šesto mesto iz leta 2021 njena najboljša skupna uvrstitev v karieri. Sposobna je več, vendar še ni izkoristila celotnega potenciala, kar bi se lahko zgodilo v prihajajoči zimi, ki se bo za dekleta začela tako kot za fante ta konec tedna v Wisli.

Nova zima predstavlja veliko izzivov. Med njimi je tudi branjnenje naslova svetovne prvakinje s srednje naprave v Oberstdorfu iz leta 2021. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Trenutno popravljam oziroma se trudim s korigiranjem faze leta. Vedno se da skočiti dlje. Skoki so v redu, mi je pa všeč, da trener vidi rezerve, mi daje naloge, tako nevede napreduješ," pa je o formi še povedala Ema.