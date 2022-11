Najboljši letalec zadnje zime Žiga Jelar se podaja v novo, v upanju, da je pregnal temne oblake, ki so se zgrnili nad njim ob poškodbi gležnja. Slednja je praktično že zgodovina, mu pa je v zaključku priprav preprečila nekaj načrtov. Ne glede na novo neprijetno izkušnjo je pred zimo optimističen in bi se rad spet podal v boj za najvidnejšimi uvrstitvami.

"Gleženj je bistveno bolje. Nimam večjih težav. Kar sem največ izgubil, so mikro občutki, ki bi si jih želel v bolj konstantni obliki na skakalnici. Nočem se zaletavati. Ko greš pri skokih z glavo skozi zid, narediš dva, tri korake nazaj. Morda sem se pri težavah z gležnjem prehitro vrnil in se mi je vse skupaj vnelo. Zdravniki so mi svetovali, da stopim korak nazaj, nato pa sem počasi vse skupaj stopnjeval. Nisem želel ponoviti napake izpred treh let. Takrat se mi je okrevanje po poškodbi kolena zavleklo do januarja, sezona pa se marca že zaključi. V življenju se nenehno učim, kako se je treba boriti," je Žiga Jelar uvodoma opisal zdravstveno stanje z gležnjem.

"Močnejši postajam, kot sem bil prej, ko sem bil brez tega"

Če kdo ve, kako se lahko hitro soočiš s previsoko oviro ob vrnitvi, je to prav on. V zadnjih letih je imel namreč številne negativne izkušnje s poškodbami in boleznijo, bil okužen z novim koronavirusom. A je vedno skušal na to gledati pozitivno: "Ne glede na položaj skušam iz tega izluščiti tudi nekaj pozitivnega, čeprav je včasih težko. Ko se vračaš po daljši odsotnosti, je prisotna želja, da bi bil takoj na ravni, kot so najboljši. A to ne gre. Skušam se naučiti čim več stvari tudi skozi fazo rehabilitacije. Ob tem namreč spoznavam nove načine treninga. To te naredi močnejšega. Vse te malenkosti ti pokažejo, za kaj je nekaj dobro. Vsakič znova poslušam svoje telo. Močnejši postajam, kot sem bil prej, ko sem bil brez tega."

Žiga Jelar je v pretekli sezoni osvojil mali kristalni globus v razvrstitvi poletov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zaradi težav z gležnjem je izpustil pomemben del treningov v zaključni fazi priprav na novo sezono. Zlasti, ker bi moral v tem obdobju konkretneje testirati novo opremo. A si s tem ne beli preveč glave: "Morda to niti ni tako slabo. Po Wisli bosta dva tedna zelo dobrodošla, ker bom poskusil opremo, zato da bom bolj stremel k vrhunskemu rezultatu."

Tekma mu bo dala odgovor

V pretekli sezoni je zablestel na letalnicah, osvojil mali kristalni globus v razvrstitvi poletov in postal slovenski skakalni junak. Na letalnici v Oberstdorfu je bil drugi in četrti, na domači Letalnici bratov Gorišek pa je poletel celo do krstne zmage ter bil zadnji dan šesti, kar je zadostovalo za končni uspeh. V soboto so slovenski privrženci skokov v Planici dočakali kar četverno slovensko zmago, saj sta mu družbo na zmagovalnem odru delala še Peter Prevc in Anže Lanišek, tik pod stopničkami pa je stal Timi Zajc.

Foto: Grega Valančič/Sportida

In konkurenca znotraj reprezentance je venomer dobrodošla, saj posameznik ve, pri čem je v danem trenutku. Slovenski skakalci vendarle spadajo med najboljše na svetu. Ali je zaradi tega kaj bolj optimističen pred novo sezono, če gleda skozi prizmo svojih skokov, je Jelar odgovoril: "Pokazal sem lahko že zelo dober skok, velik približek tistemu, kar sem pokazal lani v Planici. Se mi pa tudi zgodi, da se mi skok ponesreči. Morda je ravno tu pri konstantnosti največji manko. Ne vem, kako bo. Ne primerjam se s preostalimi, sploh ko treniramo. Za najboljšimi tremi sem malce zadaj, a če naredim svoj skok in se sestavim, sem lahko tudi povsem zraven. Bolj me moti to, ker ni konstantne, ki bi si jo želel."