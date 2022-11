Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijski smučarski skakalec Daniel Huber je težave s kolenom (poškodovan hrustanec) želel rešiti brez operacije, a se mu želja ni uresničila. Po uvodni tekmi svetovnega pokala v Wisli, na kateri se mu ni uspelo uvrstiti v finale, se je po posvetu vrnil v domovino in v začetku tedna že prestal operativni poseg. Letos ne bo več skakal, želi pa si, da bi dobro pripravljen lahko konkuriral za visoka mesta na februarskem svetovnem prvenstvu v Planici.

Težave s poškodovanim hrustancem v desnem kolenu so se pri Danielu Huberju vlekle že dva meseca, okrepile pa naj bi se po pristanku v prvi seriji poletne velike nagrade sredi septembra v Rasnovu. Zaradi bolečin je tako izpustil finalno serijo na tistem prizorišču in se po vrnitvi v domovino odpravil na nadaljnje preglede. Ti so pokazali poškodbo hrustanca v desnem kolenu.

Odločili so se za konservativno zdravljenje, brez operacije, a mesec in pol pozneje je 29-letnik vendarle odšel pod nož. Huber se je pretekli konec tedna sicer udeležil uvoda v novo sezono svetovnega pokala v Wisli. Na prvi tekmi je zasedel 37. mesto in ostal brez finalnega nastopa.

Trenerski štab se je po tekmi odločil, da ne bodo tvegali z nadaljnjimi nastopi, tako da se je v Salzburgu rojeni skakalec, ki je čutil bolečine, vrnil v Avstrijo, kjer so ga v začetku tedna operirali.

"Operacija je uspela. Odmor bo trajal nekaj časa. V smučarskih skokih je še kako pomembno, da se lahko zaneseš na svoje telo. Tu ni prostora za dvome. S tega vidika sem vesel, da je bil prvi korak k moji vrnitvi uspešna operacija. Optimistično gledam v prihodnost," je sporočil 29-letnik, pred katerim je večtedensko okrevanje. Huber je že zapustil bolnišnico in okreva doma.

Čaka ga več tednov okrevanja, misli zdaj usmerjene v Planico

Po informacijah avstrijske smučarske zveze bo izpustil vse letošnje tekme, prav tako tudi 71. novoletno turnejo štirih skakalnic. Huberjev cilj bo vrnitev v polni pripravljenosti na svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki bo februarja in marca v Planici.

Huber je na svetovnih prvenstvih v letih 2019 in 2021 z rojaki osvojil srebro, na letošnjih olimpijskih igrah pa so postali olimpijski ekipni prvaki.

29-letnik upa, da bo za svetovno prvenstvo v Planici v dobri formi. Foto: Sportida

V lanski sezoni do prve zmage

Huber je v lanski sezoni svetovnega pokala prvič zmagal, in sicer je konkurenco ugnal na novoletni turneji v Bischofshofnu, v skupnem seštevku je končal na 11. mestu.