Legendarni skakalec bije bitko s časom

Legendarni švicarski smučarski skakalec Simon Ammann pri 41 letih še vztraja v smučarskih skokih. V poletnem obdobju je nastopil na državnem prvenstvu, ki ga je končal na skromnem sedmem mestu - na štartu je bilo 14 tekmovalcev.

Dobitnik štirih zlatih olimpijskih medalj je poudaril, da si je poleti vzel tekmovalni premor, kar naj bi dobro vplivalo na njegovo psihično stanje. Ob tem je dejal, da ne ve, kaj to pomeni s telesnega vidika.

"Pri svojih letih nimam več časa, da bi poskusil različne stvari. Vem, kaj je treba izboljšati. Priti moram do formule, da bom spet dobil odzivnost v nogah. Imam občutek, da mi lahko uspe," je za rts.ch dejal Ammann.

V tem trenutku bije bitko s časom, kar zadeva vrnitev v karavano svetovnega pokala. Njegov glavni cilj je nastopiti na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici. "Če se mi ne bo uspelo uvrstiti na svetovno prvenstvo, bi rad vsaj ob koncu sezone letel na letalnici. Rad bi spet letel, zato skačem. Mislim, da so ljudje razumeli, da obožujem smučarske skoke in da me naprej žene strast do skokov," je še poudaril.

Zadnje sezone se mu niso izšle po željah. Leta 2020 je bil na primer na koncu zime 35., v naslednjih dveh letih pa obakrat 41. Glede na starost bo težko prišel višje. Če k temu dodamo splošno znane težave, ki jih ima z doskokom, pri katerem izgublja dragocene točke, bo vstop v elitno druščino še toliko težji.