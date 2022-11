Tri tedne po začetku nove sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih v Wisli se skakalci odpravljajo na Finsko, kjer jih bodo za razliko od Poljske in domovine pričakale zimske razmere. V Ruki, ki je že lep čas pobeljena s snegom, bo nastopila ista slovenska zasedba kot v Wisli. Robert Hrgota bo na Finsko tako odpeljal Anžeta Laniška, Timija Zajca, Petra Prevca, Domna Prevca, Lovra Kosa in Žigo Jelarja.

"Stanje je dobro. Vseh šest fantov, ki odhajajo, se dobro počuti. Morda ima Lovro malo več težav, a ko bomo na skakalnici v Kuusamu, ki nam vsako sezono nekako dobro dene, verjamem, da bo tudi on deloval dobro," je po ponedeljkovem treningu v Kranju dejal Hrgota.

Robert Hrgota je najbolj zadovoljen s formo Anžeta Laniška, Timija Zajca in Petra Prevca, največ težav ima Lovro Kos. Foto: Vid Ponikvar

Veliko skakalnico v Ruki ima kar nekaj Slovencev v lepem spominu, od lani tudi Lanišek, ki je na njej vknjižil prvo in edino posamično zmago svetovnega pokala. 26-letnik je bil že v Wisli, kjer slovenskemu taboru sploh na prvi tekmi ni šlo po željah, najbolje razpoloženi Slovenec. Na nedeljski preizkušnji je zaostal le za nepremagljivim Dawidom Kubackim.

"Na prvi tekmi v Wisli se nam je vse izšlo v negativnem smislu, nismo odskakali, kot bi morali, bili smo v nekem krču, kar se takoj pozna na skokih. Kuusama se veselimo. Anže je lani tam prvič zmagal. Zelo dobro deluje, je zelo konstanten, še utrdil je to konstantnost in visoko raven. Pa tudi Timi in Peter sta na visoki ravni, kar me veseli. Žiga je dvignil raven skokov, veliko bolje skače, potrebuje pa še tekme. Tudi Domen je blizu," o varovancih pravi Hrgota, ki se je že na začetku sezone odločil, da bo na prvih dveh postajah skakala ista zasedba. Bo pa po prihodnjem koncu tedna preveril, kakšno je stanje B-ekipe in ali bo morda pred Titisee Neustadtom opravil kakšno menjavo.

Anže Lanišek je lani v Ruki vknjižil prvo zmago svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

"Skakalnica mi leži, morda pri dobrih občutkih pretehta tudi tista zmaga. Lahko rečem, da imam visoka pričakovanja in v glavi svoje cilje. Predvsem si želim dobro skakati in v skokih uživati," pred selitvijo na Finsko pravi Lanišek.

Zaradi SP v nogometu bodo v akciji bolj zgodaj

Zaradi svetovnega prvenstva v nogometu, ki bo prihodnji mesec želo največ zanimanja, bodo skakalci v akciji že zjutraj. Petkove kvalifikacije bodo sicer ob 16.45, sobotno in nedeljsko dogajanje pa bo v jutranjih urah – tekmi bosta ob 9. uri po slovenskem času. Foto: Reuters

"Glede na to, da smo v Planici skakali že ob 7.15 po starem času, bodo te ure v Kuusamu v redu. Nimamo kaj, nogomet je še vedno številka ena. Je pač tako, da se moramo pozimi prilagoditi 'poletnemu športu'," o zgodnjih urah tekem pravi Hrgota.

"V Wisli še nihče ni osvojil globusa"

Na uvodni postaji v Wisli je povsem prevladoval domačin Dawid Kubacki, ki je z maksimalnimi 200 točkami vodilni v seštevku svetovnega pokala. "Kubacki bo zagotovo močen, dobil je vse serije, prav velikokrat se do zdaj to ni zgodilo, a še nihče globusa ni dobil v Wisli. Ne oziram se preveč nanj, bolj gledam na nas, kako bomo mi dvignili raven. Vrh je zelo širok, vsako tekmo bo širši. Veseli pa me, da imamo tudi mi vsaj tri fante, ki se vrhu lahko približajo," dodaja 34-letni šef trenerskega štaba A-reprezentance.

Skakalci bodo v petek ob 16.45 opravili kvalifikacije, prva tekma bo v soboto ob 9. uri.