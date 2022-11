Začela se je prodaja vstopnic za tekmi na Ljubnem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z današnjim dnem se je začela prodaja vstopnic za tekmovanje za svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske na Ljubnem. Silvestrska turneja se bo letos začela v Beljaku in se nadaljevala na Ljubnem, kjer bosta dve tekmi, so za STA sporočili iz organizacijskega odbora tega tekmovanja.

Prva tekma ob Savinji bo na Silvestrovo, 31. decembra, z začetkom ob 16. uri, druga pa 1. januarja 2023 ob 16.30.

"Tekmovalka, ki bo na štirih tekmah zbrala največ točk, bo ob predpisanih denarnih nagradah prejela še posebno denarno nagrado v višini 20.000 evrov in še Zlato sovo, ki je vredna več kot 10.000 evrov. To samo nakazuje, da se tudi v finančnem pogledu smučarske skakalke zanesljivo približujejo skakalcem," je za STA poudaril od leta 2012 predsednik organizacijskega odbora tekmovanja na Ljubnem, Rajko Pintar.

Zmagovalka bo prejela Zlato sovo, ki je vredna več kot 10.000 evrov. Foto: Jure Makovec

Tekmovanje na Ljubnem bo drugič v zgodovini potekalo po sistemu izločanja, ki je na moški novoletni turneji v veljavi že vrsto let.

Tekme najboljših smučarskih skakalk bo neposredno prenašala Televizija Slovenija. Že sedaj velja za ogled veliko zanimanje in po pričakovanju prirediteljev bo porušen lanski rekord, ko si je prek malih ekranov novoletno tekmo ogledalo 6,3 milijona gledalcev po vsem svetu.

Po dveh letih bodo na prizorišču tekme lahko spremljali gledalci, ki so jih na Ljubnem vsako leto šteli v tisočih.

V predprodaji do 1. decembra lahko ljubitelji skokov za vstopnico odštejejo 17 evrov, od 1. decembra dalje pa 20 evrov. Za otroke do 14 let je vstop prost.

