"Marsikdo bi rekel, saj ste že vse dosegle, a jaz imam še veliko ciljev"

Do uvodne postaje poletnega grand prixa v smučarskih skokih je še dober mesec dni, slovenske skakalke pa se na tekmovalni poletni začetek in dolgo zimsko sezono te dni pripravljajo v Prekmurju.

"Ko prideš do zime, vidiš, da je bilo prav, da si poleti dal vsako kapljico znoja iz sebe, dal vse od sebe in naredil maksimalno, kar je bilo potrebno. Pozimi to postane še toliko bolj očitno," o pomembnosti suhih priprav, ki so jih začele že pred debelim mesecem, pravi najvišje uvrščena Slovenka zadnje sezone svetovnega pokala Nika Križnar. Potem ko je sezono prej osvojila kristalni globus, je tokrat zaostala le za zmagovalko Marito Kramer, tik za njo pa se je zvrstila dvakratna olimpijska prvakinja Urša Bogataj.

Tako skakalke kot skakalci bodo poletno veliko nagrado začeli 22. julija v Wisli, v prvotnem načrtu Slovenk je čim več poletnih grand prixov. "Dobro se mi zdi, da že poleti čim bolj začutiš tekmovalni ritem, da greš na tekmo za tekmo, da dobiš nek občutek, kako je tekmovati. Pomembno se mi zdi, da si že pred zimo v nekem tekmovalnem pogonu, saj potem lažje, vsaj jaz, vstopiš v zimo," o udeležbi na poletnih grand prixih – slovenski skakalci naj bi se jih udeležili manj kot skakalke – razmišlja Križnarjeva.

Spomladi je prejela kar nekaj razveseljivih novic, od te, da Zoran Zupančič ostaja glavni trener, do tega, da bodo dekleta v Vikersundu letela. Foto: Anže Malovrh/STA

Eden bolj srečnih tednov

Pred njo in kolegicami je sezona številnih sprememb, s katerimi bodo ženski skoki naredili še korak naprej v razvoju. V koledarju je rekordnih 33 tekem, med temi tudi premiera na velikanki v Vikersundu, pa domače nordijsko svetovno prvenstvo v Planici ...

"Zelo smo vesele, da je vsakič več tekem. Že preteklo sezono smo jih imele veliko, žal so jih nekaj odpovedali, na nekaterih pa ni smelo biti gledalcev. Iskreno upam, da bodo izpeljali vse te tekme, da se ne bo kaj spreminjalo, da bomo res poskušali izpeljati do konca polno sezono. Vem, da bo naporno, fantje so malo bolj vajeni takšnega števila tekem, a sama se jih veselim. Sploh velikanke," z iskricami v očeh razlaga ena tistih skakalk, ki so nad dejstvom, da prvotni načrt predvideva letenje skakalk že v prihodnji sezoni, najbolj navdušene.

"Pravi trener, ki zna delati s puncami, z njim smo najbolje funkcionirale, kar kažejo tudi rezultati. Potem pa še letalnica." Foto: Grega Valančič/Sportida "Ne vem, če sem bila kdaj že tako srečna kot tisti teden, ko so se dobre novice kar vrstile. Tega, da ostaja Zoran, sem se res razveselila, saj je pravi trener, ki zna delati z dekleti, z njim smo najbolje delovale, kar kažejo tudi rezultati. Potem pa še letalnica. To me je nekoliko presenetilo, saj se je dalo na več koncih slišati, da skakalke še dolgo ne bomo imele tekme na letalnici, da bo treba še počakati ... Pa smo dočakale. Takrat so se mi kar zaiskrile oči. Veselim se, da bom lahko del te tekme. No, sicer moram najprej izpolniti nekaj pogojev, da bom res lahko sodelovala na tej tekmi (sodelovalo bo najboljših 15 v razvrstitvi turneje Raw-Air, op. a.), a če bom kazala take skoke, kot sem jih vsa leta, mi ta tekma ne bo ušla (smeh, op. a.)," se letenja v Skandinaviji veseli 22-letnica, ki ima v glavi jasen cilj.

Raje bi ga preskočila v Planici, a tudi Vikersund se sliši dobro

"Preskočiti fanta, ki je v Planici skočil 217,5 metra. Sicer sem si želela to opraviti v Planici, da mi ne bi očital, da sem ga preskočila na večji letalnici, a bo tudi v Vikersundu fino. Strahu trenutno ni, ker je vse skupaj še tako daleč. Glede na vse komentarje fantov, ki so kadarkoli šli na velikanko in rekli, da je pozitiven strah, verjamem, da se bodo malo zašibila kolena, da me bo malo stisnilo. Pa saj je prav, da je malce strahu, da nisi ravno hladnokrven. Letalnica je zelo pomemben korak, saj kaže, da se ženski skoki premikajo v pravo smer. Vem, da bo morda prva tekma malenkost nezanimiva, ker bo za vse nekaj novega in ne bodo povsem vedeli, katero zaletišče vzeti. A tega se ne smemo ustrašiti."

Premiera na letalnici za skakalke je predvidena po norveški turneji Raw-Air, in sicer 18. in 19. marca 2023.

22-letnica je ena tistih, ki se najbolj veseli letenja. V Willingenu je januarja s 151 metri postavila uradni ženski svetovni rekord, marca želi poleteti daleč prek magičnih 200. Foto: Sportida

Ni še odkljukala vseh ciljev

Vrhunec sezone bo tokrat na domačem terenu, Planica bo konec februarja in v začetku marca prizorišče nordijskega svetovnega prvenstva. Pričakovanja slovenskega ženskega tabora bodo po izjemni lanski sezoni, ko so Slovenke podirale mejnike in prvič osvojile tudi pokal narodov, velika.

Cilji Slovenk na svetovnem prvenstvu v Planici bodo visoki. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Lanska sezona je bila res odlična za našo ekipo. Marsikdo bi rekel, pa saj ste že vse dosegle, kar ste si lahko želele, a sama nimam takega mnenja. Imam še ogromno ciljev, vsako leto še kakšnega dodam. Moram se še malo usesti in premisliti, preden bodo ti cilji prišli tudi malo bolj javno ven in jim bom šla naproti. Planica bo zagotovo super. Imeti tako tekmo doma ni kar tako, upam le, bodo lahko navijači zraven, da ne bo spet prišlo kaj vmes. Saj vemo, kako je bilo lani na Ljubnem, kjer bi za nas navijalo ogromno ljudi, če bi le lahko prišli," se bučne domače podpore nadeja Križnarjeva.

Gorenjka je pred odhodom na olimpijske igre v Peking, kjer je osvojila posamičen bron in zlato na mešani ekipni tekmi, med cilje sicer zapisala olimpijsko kolajno in zlato odličje na svetovnem prvenstvu. Prva priložnost za to bo 23. februarja 2023 ...