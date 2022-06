Pred smučarskimi skakalci in skakalkami je dolga sezona svetovnega pokala, ki prinaša kar nekaj sprememb, pa tudi domače svetovno nordijsko prvenstvo. To bo med 21. februarjem in 5. marcem v Planici, kjer se bodo tekmovalci in tekmovalke ob tekmah v smučarskih skokih borili za odličja tudi v tekih in nordijski kombinaciji.

Slovenski skakalni tabor ima pod Poncami velike načrte. Skakalni program se bo začel že drugi dan prvenstva, ko bodo po podatkih Mednarodne smučarske zveze (Fis) v akciji skakalke, ki jih najprej čakajo kvalifikacije na srednji napravi (HS102). Tekma, na kateri bo zlato odličje iz Oberstdorfa 2021 branila Ema Klinec, bo v četrtek, 23. februarja.

Ema Klinec je na zadnjem svetovnem prvenstvu postala svetovna prvakinja na srednji skakalnici. Foto: Sportida

Pester 25. februar

Naslednji dan bodo kvalifikacije opravili skakalci, tekma na srednji napravi zanje bo 25. februarja. Anže Lanišek je bil pred dvema letoma na srednji skakalnici bronast, Piotr Zyla pa zlat.

To bo tudi pomemben dan za skakalke, saj jih čaka ekipna tekma, na kateri bodo Slovenke v ožjem krogu favoritinj za naslov prvakinj, pred dvema letoma so za zgolj 1,4 točke zaostale za zmagovalkami Avstrijkami. V nedeljo, 26. februarja, sledi še zadnja tekma na srednji skakalnici, in sicer mešana ekipna tekma, tudi na tej bo slovenski tabor pogledoval visoko.

Anže Lanišek se je takole veselil brona na srednji napravi na zadnjem svetovnem prvenstvu. Foto: Reuters

Drugi teden selitev na Bloudkovo velikanko

Dogajanje se bo v torek, 28. februarja, preselilo na Bloudkovo velikanko (HS 138). Tudi takrat bodo skakalke prve napadale odličja, pred dvema letoma je na večji skakalnici v Oberstdorfu Nika Križnar osvojila bron, zmagala pa je Maren Lundby, ki je po letu premora napovedala vrnitev v tekmovalni ritem.

Slovenke so v Oberstdorfu osvojile drugo mesto na ekipni tekmi, za dobro točko so jih ugnale Avstrijke. Foto: Sportida

S to tekmo se bo program svetovnega prvenstva za skakalke končal, pred skakalci pa bosta takrat še dve tekmi. Najprej posamična na veliki skakalnici (Stefan Kraft bo branil naslov), za konec, 4. marca, pa še ekipna (naslov bodo branili Nemci).