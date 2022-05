Nekdanji odlični smučarski skakalec Adam Maylsz bo, kot kaže, kmalu sedel na čelo poljske smučarske zveze. Po pisanju poljskih medijev je edini kandidat za nasledstvo Apoloniusza Tajnerja, ki se po več kot desetletju in pol poslavlja od predsedniškega položaja. "Ne skrivam, to je bila ena najtežjih odločitev v mojem življenju. Zavedam se, da se bo moje delo zelo spremenilo," je na družbenem omrežju zapisal Malysz, ki je zadnja leta deloval kot koordinator za smučarske skoke pri poljski smučarski zvezi.

Čez dobre tri tedne se bo končala predsedniška era Apoloniusza Tajnerja pri poljski smučarski zvezi. Kdo vse se je spustil v boj za predsedniško mesto, bo po informacijah poljskih medijev uradno znano 11. junija, a že v ponedeljek so zaokrožile informacije, da je kandidat le eden.

Portal Interia.pl je prvi poročal, da je edini kandidat za predsedniško funkcijo štirikratni zmagovalec svetovnega pokala v smučarskih skokih in prejemnik številnih kolajn z največjih tekmovanj Adam Maylsz. Ikona poljskih smučarskih skokov je namigovanja, da je resnično oddala kandidaturo, v ponedeljek zvečer potrdila na družbenih omrežjih.

Apolonius Tajner se bo 25. junija po 16 letih poslovil od predsedniškega mesta poljske smučarske zveze. Foto: Sportida

"Glede na informacije, ki se pojavljajo v poljskih medijih, bi želel potrditi, da sem vložil kandidaturo za predsednika poljske smučarske zveze. Ne skrivam, da je bila to ena najtežjih odločitev v mojem življenju. Zavedam se, da se bo moje delo zelo spremenilo. Velikokrat sem rekel, da se dobro počutim na terenu, treningih in športnih tekmovanjih in da si sebe ne predstavljam v pisarni, na funkciji. A po dolgem premisleku, ko sem preučil pluse in minuse, sem se odločil, da se je vredno preizkusiti v novem izzivu. Tudi upokojeni športnik potrebuje motivacijo. Do pred kratkim je bil tak motivacijski udarec iskanje trenerja in ekipe skakalcev. Ta etapa je za menoj. Počasi se lotevam naslednjih nalog," je zapisal zmagovalec 39 tekem svetovnega pokala, ki je na individualnih tekmah 92-krat stal na odru za zmagovalce, štirikrat pa še z ekipo.

44-letnik je poudaril, da se bo treba posvetiti vsem olimpijskim disciplinam, ne le smučarskim skokom, ki so med Poljaki najbolj priljubljeni. Foto: Sportida

Skrb za vse olimpijske discipline

Malysz, ki je zadnja leta deloval kot koordinator poljskih smučarskih skokov, je dodal, da bo na novem položaju treba razširiti perspektivo in se posvetiti dvigu ravni več zimskih športnih disciplin.

"Želim poskrbeti za dvig ravni vseh olimpijskih disciplin, ne le smučarskih skokov, ampak tudi smučarskega teka, deskanja na snegu in alpskega smučanja. Pomembno je tudi razširiti bazo za trening v mlajših kategorijah in opraviti določene stvari pri profesionalizaciji urada zveze. Iskreno upam, da bo moj koncept sprejet in da bodo zimski športi v naši državi pridobili veljavo in priljubljenost," je zapis sklenil 44-letni Malysz.

Občni zbor poljske smučarske zveze bo 25. junija.