Avstrijci razkrili karte

Potem ko so v začetku tedna imena skakalcev in skakalk, ki bodo v prihodnji sezoni del A reprezentance, obelodanili Norvežani, so karte razkrili še Avstrijci.

Del nacionalne skupine v moški konkurenci bodo Manuel Fettner, Jan Hoerl, Daniel Huber in Stefan Kraft, medtem ko sta Philipp Aschenwald in Michael Hayboeck po novem del A skupine, v kateri so še Clemens Aigner, Thomas Lackner, Daniel Tschofenig in Ulrich Wohlgenann. Najvišje uvrščeni Avstrijec v zadnji sezoni svetovnega pokala je bil na petem mestu Kraft.

Marita Kramer je v seštevku lanske sezone ugnala vso konkurenco. Foto: Guliverimage

V ženski nacionalni reprezentanci je pet skakalk, med njimi so skupna zmagovalka lanske sezone Marita Kramer, veteranka Daniela Iraschko-Stolz, Lisa Eder, Eva Pinkelnig in Jacqueline Seifriedsberger, Chiara Kreuzer in Sophie Sorschag sta v A skupini, v tej pa sta še Julia Muehlbacher in Hannah Wiegele.