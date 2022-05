Zaveda se visokih pričakovanj, a velikega pritiska ne čuti

Za Uršo Bogataj je odlična sezona. Na vrhuncu, na olimpijskih igrah, je osvojila vse, kar se je dalo, dve zlati olimpijski kolajni, prvo posamično zmago je dočakala tudi v svetovnem pokalu, v skupnem seštevku tega pa končala na tretjem mestu, za zmagovalko Marito Kramer in prijateljico Niko Križnar. Z rojakinjami je prestavljala rezultatske skakalne mejnike in bila na zadnji tekmi sezone v Oberhofu del trojice, ki se je podpisala pod trojno slovensko zmago, prav tako so Slovenke na koncu prvič slavile v pokalu narodov.

Študij je imel prednost pred dopustom

V nasprotju z večino prostih dni po koncu sezone ni izkoristila za pobeg v toplejše kraje, je pa kljub temu odmislila skoke, kar je bilo po dolgem tekmovalnem obdobju nujno.

"Pravega dopusta si še nisem privoščila, ta še pride na vrsto, sem pa ta čas preživela kakovostno. Glavo sem dala za nekaj časa stran od skokov in se posvetila študiju. Dala sem prednost fakulteti, se odločila, da študij že enkrat končam, čeprav nisem še niti približno pri koncu. Me pa delo, za kar študiram, veseli," pravi študentka Fakultete za šport, ki ji dva naslova olimpijske prvakinje nista spremenila življenja: "Življenje je enako. Naloge ostajajo enake. Ravno tako je treba naprej študirati. Vse je enako."

Bogatajeva pravi, da je zadovoljna, da Zoran Zupančič ostaja trener. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ne vidim smisla, da bi se kaj spreminjalo"

Bogatajeva je že nekaj tednov v fazi priprav na novo sezono. Tudi to bodo skakalke začele pod vodstvom trenerja Zorana Zupančiča, ki je po zasuku in dogovoru s Smučarsko zvezo Slovenije ostal na mestu glavnega trenerja.

"Ob novici, da ostaja, sem bila zelo vesela. Škoda bi bilo, če bi se zgodila kakšna menjava, ker smo, vsaj tako menim, dobro delovali. Razumemo se super. Ne vidim smisla, da bi se kaj spreminjalo, saj rezultati kažejo, da smo delali dobro. Kar nam je uspelo lani, bo težko preseči, je pa lanska sezona dobra motivacija za naprej," je vesela nadaljnjega sodelovanja s 46-letnim trenerjem.

Zadovoljna je tudi s trenutno fizično pripravljenostjo, ta teden naj bi skakalke prvič to pomlad preizkusile skakalnico: "Načeloma do zdaj s kondicijo večjih težav nikoli nisem imela. Nekako sem bila vedno 'močna', nekaj k temu pripomore tudi dobra genetska predispozicija. Po mojem občutku sem na dobri poti, prav veliko mi, kar zadeva kondicijo, ne manjka."

S kondicijo nikoli ni imela večjih težav. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Če meni ne bo šlo, upam, da bo kateri drugi"

Prihodnja sezona prinaša kar nekaj sprememb in vrhuncev. Največji bo domače nordijsko svetovno prvenstvo v Planici, kjer bodo pričakovanja ženskega skakalnega tabora visoka. "Tega se zavedam. Ne čutim velikega pritiska. Do tja je še nekaj časa, upam, da bomo v dobri formi, a če nekomu po super letu naslednje ne gre vse super, je to nekaj povsem človeškega. Tudi če meni ne bo šlo, upam, da bo kateri drugi in da bomo ekipno dobro delovale," o Planici razmišlja 27-letnica.

Zaveda se visokih pričakovanj na domačem svetovnem prvenstvu, ki se bo februarja prihodnje leto začelo v Planici. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pred Wislo si želi preizkusiti ledeno smučino

Tako kot za skakalce bo tudi za skakalke letošnji uvod drugačen. Sezono svetovnega pokala bodo začele precej zgodaj, že 5. novembra v Wisli, kjer bo tekma na tej ravni prvič potekala na ledeni smučini, pristanek pa na plastiki.

"Začetek bo res drugačen, kot smo bile vajene do zdaj, zima se bo z naše strani hitreje začela. Koliko bomo me lahko prej trenirale na ledeni 'špuri', ne vem, to bomo še videli. Bi bilo pa dobro, da bi lahko prej naredile vsaj nekaj trening skokov na ledeni smučini, da ne bo takoj tekma," pravi tretja skakalka zime, ki je tega, da bo morala na drugo tekmo sezone čakati kar nekaj časa (Lillehammer bo na sporedu skoraj mesec po Wisli), že vajena: "Skoraj vsa leta do zdaj je bilo pri nas tako, da je bilo sredi zime en mesec premora, tako da s tem ne bo težav."

"Moj tip skakanja ni tipični letalski, tako da moram pred letalnico opraviti še veliko dela. To bo nekaj novega za vse. Sproti bomo videli, kako se bomo v takem okolju znašle." Foto: Sportida

O daljavah na letalnici še ne bi

Zima prinaša še eno veliko novost, prvič se bodo skakalke, najboljših 15 svetovnega pokala, pomerile na letalnici. Zgodovinsko priložnost bodo dekleta dobila na letalnici v Vikersundu.

"Veselimo se, spet nekaj novega, ena dodatna nagrada za ženske skoke," pravi Bogatajeva. Pri napovedih o želeni dolžini poleta je bolj zadržana kot Nika Križnar, ki ne skriva želje, da bi preskočila daljavo fanta (217,5 metra). "O daljavah ne bi govorila. Je pa tako, da moj način skakanja ni tipični letalski, tako da moram pred letalnico opraviti še veliko dela. To bo nekaj novega za vse. Sproti bomo videli, kako se bomo v takem okolju znašle," dodaja Bogatajeva, ki je po olimpijskih igrah v Pjongčangu dejala, da je bilo to njeno zadnje tekmovanje pod petimi krogi. Je tudi prihajajoča sezona zadnja v karieri? "Prehitro je še govoriti o tem. Za zdaj še ne želim nič reči. Prepuščam se toku življenja. Bom videla sproti, ali bom imela po sezoni dovolj."