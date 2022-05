Hrgoto skakalci demantirali, Zupančič se je našel na sredini

Medalja je beseda, ki je skupni imenovalec pri glavnih trenerjih moške in ženske skakalne reprezentance Robertu Hrgoti in Zoranu Zupančiču. Jasno, na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici. Zastavila sta program za najboljše slovenske skakalce in skakalke v želji, da bo naslednja zima spet posebna in da bo razveselila slovenske privržence tega športa.

V preteklosti je bila praksa, da so se smučarki skakalci in skakalke predstavili ločeno ob vstopu v pripravljalni proces za novo sezono, tokrat pa so oboji spregovorili s sedmo silo na kranjskem atletskem štadionu, ki je tradicionalna baza moškega dela ekipe.

Robert Hrgota in Zoran Zupančič bosta nadaljevala na čelu strokovne ekipe. Če pri Hrgoti ni bilo dvomov, so bili pri Zupančiču prisotni. Ko je po koncu šampionske sezone podal odstopno izjavo, ker je želel, da se določene stvari v ženskih skokih spremenijo, so na Smučarski zvezi Slovenije začeli iskati tudi adekvatno zamenjavo zanj. Govorilo se je o Goranu Janusu, ki je na čelu reprezentance v nordijski kombinaciji.

Slovenski A reprezentanci v smučarskih skokih Moška Anže Lanišek, Timi Zajc, Peter Prevc, Cene Prevc, Žiga Jelar, Lovro Kos, Domen Prevc Ženska Urša Bogataj, Nika Križnar, Ema Klinec, Jerneja Brecl, Maja Vtič, mladi Nika Prevc, Taja Bodlaj, Katra Komar in Jerneja Repinc Zupančič (zadnji sta kljub nepopolnim merilo del A-ekipe)

"Ne vem, kdo so bili kandidati. To je stvar mandatarja in vodje panoge. Nisem se soočal z nobenim protikandidatom. Pogajal sem se zase," je ob tem dejal Zupančič, ki je dal vedeti, da je v tistem času veliko razmišljal: "Težko je bilo. Težko obdobje bilo. Takoj sem šel v akcijo. Preveril sem interes pri tekmovalkah, klubih in vodstvu. Interes je bil zelo velik. Začeli smo pogovor v smeri, da najdemo skupno pot. Ocenim, da smo se našli na sredini, kar je zadovoljivo. Tudi v prihodnje bo treba na tem področju pridno delati."

Fotogalerija s treninga v Kranju (Foto: Grega Valančič/Sportida)

Medalja v Planici, več njih

Kot pravi, so bile ponudbe tudi iz tujine, a ni želel zapustiti ekipe, ki deluje: "Težko je zapustiti punce, s katerimi smo skupaj zrasli in z njimi preživiš več časa kot z domačimi. Vedno je bilo srce doma. Če bi hotel drugam, bi tam že bil."

Anže Lanišek je dobro razpoložen v fazi priprav na novo sezono. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska dekleta so lani krojila vrh skakalne karavane, zato se od njih nič manj ne pričakuje v novi, ko bo tako za fante kakor tudi dekleta osrednji cilj domače nordijsko svetovno prvenstvo v Planici.

"Na vseh tekmovanjih je cilj medalja. Poleg tega sta cilj RAW air turneja in domača Silvestrska turneja. Čaka nas preizkus letalnice – 15 najboljših tekmovalk. Upam, da bomo takrat v dobri formi. Da bodo imele punce stabilne skoke. Da je med 15 čim več naših in svetovni rekord ostane v naših rokah," izpostavlja Zupančič.

Domnu Prevcu pogledali skozi prste

Medalja na domačem prvenstvu je cilj tudi pri moških, izpostavlja Hrgota, ki je prav tako izbral fante za A reprezentanco, nekoliko pa je čez prste pogledal Domnu Prevcu. Kljub slabši sezoni in vsakoletnim obljubam, da bo v poletnem času naredil spremembo, tudi v preteklem tekmovalnem obdobju ni prišlo do zasuka. Kredita veliko nima. "Velika obrestna mera je," se je sprva pošalil Hrgota in nadaljeval: "Pri Domnu bomo zapeljali kakšne stvari drugače. Predvsem je bistveno, da bo pri sebi uredil stvari. Da bo konkurenčen od začetka sezone. Da ne bomo trepetali ali bo ali ne. Verjamem, da lahko najde priključek. Zaveda se. Šola v celinskem pokalu je bila dovolj velika. Želi si nastopati v svetovnem pokalu." Na pripombo, da je tudi v preteklih letih govoril o spremembah v načinu razmišljanja in zavzetosti na treningu, je prvi mož stroke le pristavil: "Ja, žal se ponavlja."

Foto: Grega Valančič/Sportida

S fanti je začel priprave 23. aprila, kar je mesec po Planici, na začetku pa so ga pozitivno presenetili: "Pred tem so imeli že individualne treninge, da so se ogreli. Morda sem bil nekoliko skeptičen, da bodo prišli z nekoliko slabšo telesno pripravljenost, saj je bila sezona dolga in naporna, vendar so me demantirali. Nazaj so prišli na dosti visoki ravni. Prvi testi, ki smo jih naredili, so bili zelo spodbudi. Po prvih treh tednih je viden napredek."

Hrgota si v prvi vrsti želi, da bi bili skakalci dobro pripravljeni že na prvem vrhuncu sezone novoletne turneje. Lani se z izjemo Lovra Kosa niso proslavili: "Kondicijsko, tehnično in z opremo moramo biti na visoki ravni. Da se nam ne pripeti kolaps kot v Oberstdorfu. Da dobimo potem na tej turneji samozavest za domače nordijsko svetovno prvenstvo v Planici. Za nas je slednje glavna tema naslednje sezone. Vsi si želimo medaljo, ki je cilj za to sezono."