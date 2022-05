Pahor čestital zimskim športnikom: S svojimi uspehi ste veliko pripomogli k naši prepoznavnosti

Predsednik Borut Pahor je danes popoldan, ob zaključku zimske sezone 2021/22, tradicionalno priredil sprejem za športnice in športnike Smučarske zveze Slovenije. V nagovoru športnikom in športnicam je izpostavil, da so za ugled in prepoznavnost države vnovič naredili ogromno, so iz njegovega kabineta zapisali v sporočilu za javnost.

"Športnice in športniki ste s svojimi uspehi v tridesetih letih veliko pripomogli k naši prepoznavnosti," je v nagovoru dejal predsednik republike in se v dneh, ko država praznuje 30-letnico mednarodnega priznanja, v imenu države zahvalil športnicam in športnikom, ki so za ugled in prepoznavnost slovenske države v teh tridesetih letih naredili ogromno.

Foto: Anže Malovrh/STA

Poudaril je, da so športnice in športniki s svojo vztrajnostjo in trdim delom dragocen navdih za ljudi, še posebej mlade, da naj sledijo svojim sanjam. Tako je bilo tudi v času zdravstvene krize, ko so s profesionalnostjo, ostrino duha in sijajno telesno pripravljenostjo pred praznimi športnimi dvoranami ljudem pokazali žarek upanja.

"Vse to so stvari, zaradi katerih, upam, čutite notranje zadovoljstvo," je dodal predsednik države, ki je nagovor sklenil z besedami o velikem ponosu in srčnosti, ki ju športnice in športnice zbujajo v slovenskem narodu.

"Športniki vedno sanjamo o uspehu, a se zavedamo, da brez truda in trdega dela ni rezultatov." Foto: Anže Malovrh/STA

V imenu športnic in športnikov je udeležence slavnostnega sprejema nagovorila deskarka Gloria Kotnik, prejemnica bronaste olimpijske medalje v paralelnem veleslalomu z zimskih olimpijskih iger v Pekingu 2022.

"Športniki vedno sanjamo o uspehu, a se zavedamo, da brez truda in trdega dela ni rezultatov," je dejala in dodala, da jasnim in visokim ciljem sledijo vsak dan. Kotnikova se je predsedniku obenem zahvalila tudi za vse preostale vsakoletne sprejeme v njegovih dveh mandatih.