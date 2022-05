Po sanjskem zaključku izmozgan, zdaj lačen novih izzivov

Dopustniški dnevi so za vami, priprave na novo sezono tečejo že nekaj časa. Ste imeli dovolj časa za počitek?

Hitro so se obrnili trije tedni, ko smo bili prosti, a pretekla sezona je bila zame velika motivacija za naprej. Iskreno, že aprila sem bil kar lačen naporov, prvih treningov.

Po tistem odličnem koncu sezone, ko ste osvojili mali kristalni globus v poletih, se je nekako zdelo, da bi sezono še kar malce podaljšali, tako dobro vam je šlo.

Zaključek sezone je bil res izjemen, užival sem v tistih dneh, v tistih rezultatih, a po drugi strani sem bil na koncu res že močno utrujen, prav izmozgan. Vsi vzponi in padci, ki so me spremljali lansko zimo, so me psihično, posledično pa tudi telesno izčrpali. Po tej strani je bilo kar dobro, da se je sezona končala.

"Zaključek sezone je bil res izjemen, užival sem v tistih dneh, v tistih rezultatih, a po drugi strani sem bil na koncu res že prav izmozgan. Vsi vzponi in padci, ki so me spremljali lansko zimo, so me psihično, posledično pa tudi telesno izčrpali." Foto: Grega Valančič/Sportida

Kako ste preživeli tedne po koncu sezone? Sta bila telo in glava na dopust povsem na "off"?

Prvi teden po Planici je bil kar naporen. Od jutra do večera sem bil v pogonu, ali sem imel sponzorske obveznosti ali pa kakšne medijske stvari. A zavedam se, da je to del naših obveznosti, tako da sem tudi v tem užival.

Po vseh zapletih je sezono končal z malim kristalnim globusom za skupno zmago v poletih. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Nato sem se za deset dni odpravil na Tenerife, kjer je bilo res povsem dopustniško. Seveda so bili vmes tudi izleti, ampak telo je v tistem tednu potrebovalo odmor, plažo, topel pesek, sonce … Moram reči, da je res prav prijalo, da je bilo prav, da sem se res spočil.

Po vrnitvi pa sem se že počasi vrnil na treninge, dobili smo programe, prvi teden smo trenirali sami, nato pa začeli skupinske priprave. Zdaj smo že dobro zagrizli v nove priprave. Upam, da brez poškodb in kakšnih težav mirno štartam v novo sezono.

Temelje za prihajajoče tekmovalno obdobje, kot pravite, postavljate že nekaj tednov. Ste zadovoljni s trenutno fizično pripravljenostjo?

Zadovoljen sem. Vedno pravim, da se sezona začne že s prvimi pripravami in da bo prvi skok na snegu plod tega, kar delamo zdaj.

Že na teh treningih dajem svoj maksimum, saj se zavedam, kako pomembno je zgraditi dobro podlago, ki je ključna, da lahko sezono izpelješ do konca. Včasih noge res pečejo, da ne veš, ali bo sploh šlo, a nekako je to čar priprav.

"Sploh ko pride do kakšnih šprintov, se radi udarimo med seboj." Foto: Grega Valančič/Sportida

V zadnji sezoni je bilo znotraj reprezentance kar nekaj internih bojev za mesta v ekipi. Je tekmovalnost prisotna tudi na treningih?

Tudi (smeh, op. a.). Sploh ko pride do kakšnih šprintov, se radi udarimo med seboj. Menim, da je to super, saj tako drug drugega dvigujemo. Tudi na treningih, ko so zraven še uteži, je dobro, da se, po domače povedano, malo "bockamo" med seboj.

Čeprav se je sezona za vas končala odlično, pa vas je še pred začetkom covid-19 pošteno zdelal. Ali dobrega pol leta pozneje čutite kakšne dolgoročne posledice?

Ne. Menim, da je zdaj to res za menoj. Po covid-19 sem zelo postopoma začel trenirati, poskrbel sem, da ni bilo prehitrega naprezanja. Tudi s kondicijskim trenerjem sva, ko sem se vrnil po bolezni, postopoma začela s hojo na traku, tekom, aerobno vadbo, da so se srce, pljuča počasi navadila na napore. Zdaj moram reči, da ne čutim posledic. Se je pa poznalo pozimi, ker je minilo krajše obdobje, zdaj pa menim, da se je telo že postavilo nazaj. Na teh treningih se počutim dobro, upam, da tako ostane.

Skakalci bodo zimsko sezono v Wisli začeli že 5. novembra, tekmovanje svetovnega pokala bo prvič potekalo na ledeni smučini in plastičnem doskočišču. Foto: Guliverimage

Prihajajoča sezona bo dolga. Začela se bo že 5. novembra, ko boste v Wisli prvič v sklopu svetovnega pokala tekmovali na ledeni smučini in pristajali na plastiki, konec pa bo 2. aprila v Planici. Kako gledate na to?

Dolga bo, da. Se je pa veselim in upam, da bom lahko začel brez kakšnih težav, ker jih je bilo v preteklih letih preveč. Kombinacija ledene smučine in plastike me ne moti. Tudi mi, preden gremo na sneg, treniramo na ledeni smučini in pristajamo na plastiki. Večji izziv bi bil lahko ta prvi premor, ki bo dolg 14 dni. Po eni strani je to lahko dobro, po drugi pa slabo. Zagotovo bo dobro za tiste, ki jim na začetku ne bo šlo, da bodo lahko videli, kje so morda zgrešili. Časa za popravke, tudi pri opremi - drese bodo merili na drugačen način, z laserji -, bo do naslednje tekme tako kar nekaj.

"Treba bo paziti, da se na poletnih grand prixih ne izčrpamo." Foto: Sportida Treba bo še toliko bolj paziti, kako tempirati formo, kdaj ustaviti konje, dati prednost regeneraciji ... Kakšni so tekmovalni načrti za poletje?

Zagotovo bo to zelo pomembno. Treba bo biti zelo pozoren in spremljati, koliko utrujenosti se bo nabralo. Lahko narediš zelo dobro podlago, pa se potem v jesenskem delu izčrpaš.

Treba bo biti previden, ključna bosta zadnja meseca pred sezono. Takrat bo treba strateško postaviti določene stvari, kako bomo štartali, katerih grand prixov se bomo udeležili, vseh zagotovo ne. Ti so lahko dvorezen meč. Treba je paziti, da se na njih ne izčrpaš. Prioriteta je zima, začeti jo je treba spočit.

Med spremembami je tudi vrnitev tekem svetovnega pokala v ZDA. Ste zadovoljni, da se Iron Mountain vrača v koledar tekmovanj najvišje ravni?

Če sklepam po lanski sezoni, zelo. Lani sem bil tam na celinskem pokal in res užival. Tam je malo drugačna perspektiva navijačev, zanje je to vse bolj šov. Mene navijači dvignejo, tako je bilo tudi tam. Užival sem, trikrat sem bil na stopničkah, postavil uradni rekord prenovljene skakalnice. Bilo je super.

Navijači bodo Slovence dvigali tudi na vrhuncu sezone, na domačem svetovnem nordijskem prvenstvu, ki ga bo med 21. februarjem in 5. marcem gostila Planica.

Lahko le rečem, da je zame velika čast, da sem padel v generacijo, ki se bo imela možnost boriti na domačem svetovnem prvenstvu. Veselim se ga. Na splošno letošnje zime, ki bo polna vrhuncev, prinaša pa še eno letalnico več. Komaj čakam. Bo pa res pomembno, da v teh poletnih tednih in mesecih treninge opravimo stoodstotno.

Planica bo med 21. februarjem in 5. marcem 2023 gostila svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pred dnevi vas je doletela še ena čast na glasbenem področju, kot gost ste nastopili na koncertu Jana Plestenjaka v razprodanih Stožicah. Kako je prišlo do sodelovanja?

Začetek zgodbe sega v zadnji dan Planice. Moj dober prijatelj Anže Langus Petrović, ki mi veliko pomaga pri glasbi, je rekel, da ima zame presenečenje. Na zvočnik mobitela je dal Jana, ta pa je rekel, naj si v koledarju obkrožim 14. maj in bom takrat prost. Najprej nisem vedel, ali bomo v kakšnem studiu kaj snemali, potem pa me je prešinilo, da ima koncert. Jan je rekel, da bom njegov gost. Moj prvi odziv je bil: 'Ne, ne bom. Kako naj jaz pojem pred polnimi Stožicami?' Ko so se misli ohladile, pa sem si rekel, zakaj pa ne, tudi glasbeni izziv je lahko dober.

Koliko treme vas je spremljalo ob tem izzivu?

Iskreno, na prvih vajah sem imel veliko tremo. A ekipa je bila odlična, fantje so preprosti, pripravljeni pomagati na vsakem koraku. Povedali so mi, kako se gibati na odru, vse skupaj so zelo olajšali. Imeli smo le eno vajo, dvakrat smo šli čez pesem, na tonski vaji je bilo morda še malo treme, na samem nastopu pa ne več. Hitro sem preklopil ob teh navijačih. Množica me je ponesla, pomagal je še Jan. Očitno imam nekaj, da me občinstvo ne zmede, ampak podkuri.

Cenim Janovo priložnost, take stvari je težko opisati z besedami. Neizmerno sem hvaležen, da imamo ljudi s tako dobrim srcem tudi na drugem področju, v kulturi. Nepozabni trenutki. Lepo sožitje.

Kakšne vzporednice z navijači v Planici?

Pri Planici je vseeno drugače, saj so ljudje tam bolj oddaljeni, tukaj pa so neposredno pred tabo, na kupu. Vse oči so uprte vate. Koncert je bil odličen.