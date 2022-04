Priznani finski skakalni strokovnjak Mika Kojonkoski, ki je največje trenerske uspehe dosegal z norveško skakalno reprezentanco –v obdobju Sigurda Pettersena, Larsa Bystøla, Bjoerna Einarja Romoerena, Andersa Jacobsena, Toma Hildeja –, se vrača na pomoč finskim skokom. Ti so v zadnjih letih v zatonu, Finci jih bodo na pota stare slave poskušali usmeriti tudi z izkušenim 58-letnikom.

Kojonkoski ne bo deloval kot trener, temveč bo zadolžen za vodenje in razvoj trenažnega procesa tako v smučarskih skokih kot delu nordijske kombinacije, je danes potrdila Finska smučarska zveza.

Verjame v nov vzpon finskih skokov

Glavni trener finske skakalne reprezentance ostaja Janne Väätäinen, ki je na trenerskem čelu nordijskih skakalcev zadnji dve sezoni. V lanski so do točk svetovnega pokala prišli trije Finci, a bili precej skromni. Še najvišje je v skupnem seštevku končal Eetu Nousiainen na 40. mestu, Niko Kytösaho je bil 50., Antti Aalto pa 58. Na posamičnih tekmah je le Nousianen enkrat skočil med deseterico.

58-letni Finec je največ trenerskih uspehov dosegel kot glavni trener Norvežanov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Nesporno dejstvo je, da smo trenutno ena izmed malih skakalnih držav. Cilj olimpijskega projekta je popeljati skoke naprej tako v smučarskih skokih kot v kombinaciji. Dobra stran je, da se je število navdušencev za športa začelo povečevati in da smo tudi preteklo sezono dosegli nekaj obetavnih rezultatov. Trdno verjamem, da sta tako skakalna kot nordijska kombinacija pripravljeni na nov vzpon," pravi novi Kojonkoski, ki se v finske skoke vrača motiviran: "Svojo trenersko kariero sem začel v skokih in kombinaciji v finski reprezentanci, v katero se zdaj vračam. Veselim se dela in poti v smeri uspeha finskih skokov in kombinacije."

Finec je v trenerski karieri vodil domače skakalce, Norvežane, nazadnje pa je deloval na Kitajskem, kjer je bil zadolžen za pripravo olimpijske reprezentance na domače olimpijske igre v Pekingu, a so ga Kitajci nekaj mesecev pred vrhuncem odpustili. Domnevno, ker naj bi bil po mnenju kitajske strani preveč popustljiv do športnikov.