Potem ko je pred dnevi predsednik poljske smučarske zveze Apoloniusz Tajner napovedal, da bo glavnega trenerja domačih skakalcev Michala Doležala zamenjal Avstrijec Thomas Thurnbichler in je to napovedal tudi športni direktor avstrijskih skokov Mario Stecher, je v torek to potrdila tudi poljska smučarska zveza.

"Avstrijec Thomas Thurnbichler je bil izbran za glavnega trenerja reprezentance A v smučarskih skokih," so pri poljski smučarski zvezi v torek uradno naznanili prihod 32-letnega Avstrijca na mesto glavnega trenerja njihove reprezentance A.

"Iskali smo mladega in ambicioznega trenerja, ki bi hkrati že imel nekaj izkušenj. Thomas je bil sedem let del trenerskega štaba v avstrijskih skokih. Obrnili smo se na številne specialiste in ljudi iz okolja. Iskali smo nekoga, za katerega je znano, da trdo dela in se je sposoben približati tekmovalcu. Thomas se je pokazal kot najprimernejša oseba" je za TVN dejal generalni sekretar zveze Jan Winkiel. Strani sta se dogovorili za štiriletno sodelovanje.

Ne zanima ga le razvoj, pač pa uspehi "Vem, kje začeti, tudi s Kamilom. Želim biti uspešen, cilj ni samo razvoj," pravi Tirolec, ki je mlajši od dveh varovancev − tako od Kamila Stocha kot tudi od Piotra Zyle. Foto: Sportida

Večina poljskih skakalcev se je zavzemala, da bi Doležal ostal na mestu glavnega trenerja, a njihove želje niso bile uslišane. Poljaki so se odločili za menjavo, predvsem pa za mladost. Thurnbichler je na primer mlajši od trikratnega olimpijskega prvaka Kamila Stocha (34), tudi od Piotra Zyle (35), Dawid Kubacki jih tako kot novi trener šteje 32, a Avstrijec se z leti ne obremenjuje.

"Vem, kje začeti, tudi s Kamilom. Želim biti uspešen, cilj ni samo razvoj. Cilj je doseči optimum z uveljavljenimi tekmovalci, ustvariti močno ekipo za olimpijske igre 2026 in spodbuditi menjavo generacije," so Thurnbichlerjeve cilje povzeli pri skijumping.pl.

Widhölzlov pomočnik v olimpijski sezoni

Thurnbichler se je rodil junija 1989 v Innsbrucku, kot skakalec je večinoma nastopal v celinskem pokalu, v katerem je štirikrat skočil na zmagovalni oder (dvakrat je zmagal), v svetovnem pokalu pa je dobil priložnost le na eni tekmi.

Zadnja leta je deloval v avstrijski reprezentanci, v olimpijski sezoni je spoznal tudi delo s člansko reprezentanco, bil je pomočnik Andreasa Widhölzla. Foto: Guliverimage

Že pri 22 letih je končal skakalno kariero in se pozneje podal v trenerske vode. Izkušnje v teh je nabiral na Tirolskem, pa tudi znotraj avstrijske reprezentance, v kateri je večinoma deloval z mlajšimi selekcijami.

V zadnji olimpijski sezoni je spoznal tudi delovanje avstrijske članske reprezentance, saj je bil pomočnik Andreasa Widhölzla. Avstrijci so osvojili zlato ekipno olimpijsko odličje in zmagali v pokalu narodov. Obakrat so za las prehiteli Slovence.