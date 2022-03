Vodstvo poljskega skakalnega tabora je pretekli teden dvignilo precej prahu. Čeh Michal Doležal, ki je poljske skakalce kot glavni trener vodil od marca 2019, je pretekli teden izvedel, da Poljaki nanj ne računajo več. Še preden je bilo sezone konec in bi mu vodilni to uradno povedali, je v Planici naznanil slovo od poljskih skokov. Športni direktor Adam Malysz je obžaloval, da so se stvari razpletle, kot so se, in da je "nevihta" prišla v javnost. Ob tem je napovedal, da so blizu podpisu pogodbe z novim glavnim trenerjem.

Poljaki so v torek uradno naznanili, da sodelovanja z Doležalom niso podaljšali, kaj hitro pa so zaokrožile govorice o njegovem nasledniku. Tamkajšnji sport.pl je v torek zapisal, da bo to postal mladi Avstrijec Thomas Thurnbichler.

Tajner potrdil prihod Avstrijca

Da bo res tako, je po gala prireditvi, namenjeni poljskim olimpijcem, na kateri so med drugim nagradili bronastega iz Pekinga Dawida Kubackega, poljskim medijem zaupal prvi mož Poljske smučarske zveze Apoloniusz Tajner.

"Je mlad volk, ki želi postati prvi trener pri nas. Imel bo popolno avtonomijo," je o prihodu 32-letnega Avstrijca dejal Apoloniusz Tajner. Foto: Sportida

"Thomas Thurnbichler bo živel v Krakovu, eden od njegovih pomočnikov že živi tukaj, saj se poroči s Poljakinjo. Imel bo polno svobodo pri izbiri ekipe. Z njim bomo podpisali pogodbo do konca zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini d'Ampezzo leta 2026. S Thomasom sem se dolgo pogovarjal. Je mlad volk, ki želi postati prvi trener pri nas. Imel bo popolno avtonomijo, pozna Macieka Maciusiaka, tako da se bosta brez težav razumela," je poljskim medijem dejal predsednik poljske smučarske zveze.

Widhölzlov pomočnik v olimpijski sezoni

Poljaki, ki naj bi se med drugim pogovarjali tudi z Avstrijcem Alexandrom Pointnerjem, a se je zataknilo pri denarju, so se tako presenetljivo odločili za avstrijsko mladost.

Thurnbichler se je rodil junija 1989 v Innsbrucku, kot skakalec je večinoma nastopal v celinskem pokalu, v katerem je štirikrat skočil na zmagovalni oder (dvakrat je zmagal), v svetovnem pokalu pa dobil priložnost le na eni tekmi. V zadnji sezoni je pomagal glavnemu trenerju Andreasu Widhölzlu. Foto: Guliverimage

Že pri 22 letih je končal skakalno kariero in se pozneje podal v trenerske vode. Izkušnje v teh je nabiral na Tirolskem, pa tudi znotraj avstrijske reprezentance, v kateri je večinoma deloval z mlajšimi selekcijami. V zadnji olimpijski sezoni je spoznal tudi delovanje avstrijske članske reprezentance, saj je bil pomočnik Andreasa Widhölzla. Avstrijci so osvojili zlato ekipno olimpijsko odličje in zmagali v pokalu narodov. Obakrat so za las prehiteli Slovence.