Naši orli so leteli visoko in daleč

Oglasno sporočilo

Dolina pod Poncami je pretekli konec tedna znova gostila finale svetovnega pokala v smučarskih skokih, NLB – Zlati sponzor slovenskih nordijskih reprezentanc in Uradni sponzor Planice 2022 pa je poskrbel za inovativno aktivacijo sponzorstva pod imenom "Vsi smo orli".

S posebno tehnologijo so namreč vsem prisotnim v Planici in tudi tistim, ki so tekme spremljali od doma, omogočili objavo selfija na velikem zaslonu ob izteku letalnice – v treh tekmovalnih dneh so navijači v podporo našim orlom prispevali več kot 1.300 selfijev.

V okviru aktivacije so v NLB želeli opozoriti na dejstvo, da orli niso le na zaletišču velikanke, temveč tudi v avditoriju pod njo in vse okoli nas. Vsi namreč s svojo podporo pomagamo slovenskim skakalcem, da letijo še više, še dlje, do novih izjemnih dosežkov.

In res so tudi letos leteli izjemno. Da pa se bodo orli lahko urili in razvijali tudi v prihodnosti, bodo v NLB Nordijskemu društvu Rateče-Planica za razvojne programe otrok in mladine darovali osem tisoč evrov.

