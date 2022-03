Nemci so dobili idejo, da bi poletno skakalno sezono smučarskih skokov, ki ni tako mikavna kot zimska, popestrili s turnejo štirih skakalnic - po vzoru prestižne novoletne turneje. "To je eden od korakov, da bi skoke naredili še bolj priljubljene," je za nemški deutschlandfunk.de dejal direktor nemških skokov Horst Hüttel.

Smučarski skakalci so pred dnevi v Planici končali dolgo in naporno zimsko sezono svetovnega pokala. Pred njimi je zaslužen počitek, aprila pa že sledijo priprave na novo tekmovalno obdobje. Najprej jih čakajo poletna sezona z grand-prixom in tekme na plastiki, ki še zdaleč ne pritegnejo toliko navijaške pozornosti kot zimski svetovni pokal. Nemci so dobili idejo, s katero bi popestrili poletno sezono in pritegnili več navijačev.

Direktor nemških skokov Horst Hüttel je v pogovoru za domači medij deutschlandfunk.de dejal, da bi se mikavnost poletne sezone lahko povečala s poletno turnejo štirih skakalnic. Prestižna novoletna turneja štirih skakalnic tradicionalno poteka zadnje dni decembra in prve januarja v Oberstdorfu, Garmisch-Partenkirchnu, Innsbrucku in Bischofshofnu.

Korak v smer, s katerim bi skoke naredili še bolj priljubljene

"Lahko potrdim, da obstajajo ideje za organizacijo poletne turneje štirih skakalnic. Vse naprave, na katerih pozimi poteka novoletna turneja, so pripravljene tudi za organizacijo tekem poleti. Navijačem ponujamo odličen šport, štiri mesece na leto jim dajemo fantastična čustva, nato pa za osem mesecev izginemo, zapustimo oder. To je smer, s katero bi lahko skoke naredili še bolj priljubljene," je za deutschlandfunk.de dejal Hüttel in dodal, da je treba narediti vse za zvišanje števila držav, v katerih potekajo tekme na najvišji ravni. Sam meni, da bi bilo treba zimski koledar med drugim trajno obogatiti s tekmovanji v Franciji, na Češkem in v Italiji.

Nemci so zadovoljni z delom Stefana Horngacherja. Foto: Sportida

Hüttel se bo po poročanju deutschlandfunk.de v prihodnjih dneh posvečal podaljšanju sodelovanja z avstrijskim trenerjem Stefanom Horngacherjem.

"Stefan naše tekmovalce vodi mirno in uravnoteženo, z jasno vizijo. Skakalci trdno stojijo za njim. Nekatere stvari je vsekakor treba upoštevati, jih preučiti, a z njegovim delom smo zelo zadovoljni," je ob tem za deutschlandfunk.de še dejal Hüttel.