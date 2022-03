Sezona smučarskih skokov se je za slovensko moško in žensko reprezentanco končala s številnimi dosežki, presežki. Gledano v celoti je Slovenija najboljša reprezentanca med vsemi, saj so bila naša dekleta z naskokom prva v pokalu narodov, fantje drugi, skupaj pa so na tekmi mešanih ekip na olimpijskih igrah osvojili tudi zlato medaljo. A pogled v prihodnost ni povsem jasen, vsaj kar zadeva trenersko delo. Pri fantih bo Robert Hrgota nadaljeval svoje poslanstvo, pri Zoranu Zupančiču pa so vrata priškrnjena. Govori se celo, da bi lahko na čelo ženske izbrane vrste prišel Goran Janus.

"Dekleta so takoj na začetku sezone stala na stopničkah, fantje malce kasneje, ko je Anže Lanišek zmagal v Kuusamu. V nadaljevanju so štartali s top rezultati. Omeniti je treba olimpijske igre in svetovno prvenstvo v poletih. Štiri medalje so bile v Pekingu, dve na poletih. Sezono lahko ocenimo kot zelo uspešno, tako po rezultatski kakor tudi organizacijski plati," je vodja panoge za smučarske skoke na Smučarski zvezi Slovenije Gorazd Pogorelčnik na kratko povzel sezono v obeh slovenskih taborih.

Odgovornost vodilnih je, da bodo v prihodnje nadgradili sistem, ki že zdaj deluje. Osrednji cilj za prihodnjo sezono bo domače nordijsko svetovno prvenstvo v Planici, ki bo med 21. februarjem in 5. marcem. "Z ožjo trenersko ekipo se bo treba usesti, videti, kaj je bilo resnično dobro, kaj ohranjati, kako kakšne detajle spremeniti, da bi lahko ostali na tej rezultatski ravni ali šli še višje."

"Vrata so bolj priškrnjena kot odprta, kar zadeva dogovor"

Po izjemni sezoni, v kateri so slovenske skakalke postavile nove mejnike, je mnoge presenetil odstop glavnega trenerja Zorana Zupančiča. Šokiral je dekleta in razburkal skakalno srenjo. Dekleta so osvojila pokal narodov, Urša Bogataj je postala olimpijska prvakinja, Nika Križnar je bila v Pekingu bronasta, skupaj s Timijem Zajcem in Petrom Prevcem sta se veselili še zlate medalje na tekmi mešanih ekip …

Ali bo Zoran Zupančič ostal na čelu ženske reprezentance ali ne? Foto: Grega Valančič/Sportida

To ne pomeni, da ne obstaja možnost, da bi bil tudi v prihodnji sezoni na čelu ženske skakalne reprezentance, a glede na besede vodje panoge za to ni ravno veliko možnosti: "Ni še dokončno, bom pa rekel, da so vrata bolj priškrnjena kot odprta, kar zadeva dogovor. Tako kot s fantovsko stroko se bomo usedli tudi s stroko ženske ekipe. Pogovorili se bomo s tekmovalkami, pridobili mnenje in se na podlagi vsega zbranega odločili, kako naprej. Zoran je najuspešnejši trener v ženski zgodovini smučarskih skokov. Glede tega mu nihče ne more oporekati, a po drugi strani je tudi dejstvo, da moramo zaščititi sistem in da zaradi ene ekipe ne moremo podirati sistema v ozadju. Preprosto moramo gledati za danes, jutri in deset let naprej. Ne moremo gledati tako, da bo ena ekipa danes delovala, čez deset let pa ženskih skokov ne bo."

Pred petimi leti so bili ženski skoki na plečih moških, zdaj se lahko tržijo in financirajo sami

Nesoglasja so se pojavila zaradi finančnih zahtev, po besedah Pogorelčnika Zupančiča prav tako moti organizacijski vidik Smučarske zveze Slovenije (SZS) in Mednarodne smučarske zveze (FIS): "Predvsem gre tu za več stvari, ki so se glavnemu trenerju Zoranu v zadnjem obdobju, v zadnjem letu dni nabrale. Ima občutek, da so ženski skoki podcenjeni. Svetovni pokal v ženskih skokih se je začel leta 2011. Moški skoki obstajajo več kot 150 let. Leta 1979 se je začel svetovni pokal pri moških. Ženski skoki so v teh desetih letih dosegli ogromen napredek. Naredili velik korak naprej. Tako na nacionalni kot mednarodni ravni. Sam in marsikdo drug česa takega pred leti ni pričakoval. Moški skoki v zadnjih desetih letih niso dosegli takšnega napredka kot ženski, vendar je bila pot pri ženskah lažja, ker so bili prek moških skokov postavljeni temelji."

Z Robertom Hrgoto ne pričakuje trdih pogajanj glede nove pogodbe. Foto: Vid Ponikvar

Razlika je razumljivo še velika, a so ženski skoki postali bolj tržno zanimivi tudi pri nas. Če je bila ženska ekipa pred petimi, šestimi leti še na plečih moških skokov in se financirala iz tega naslova, se danes ženski skoki sami tržijo, da se lahko izvedejo programi.

Janus? "Ta trenutek težko rečem."

Pogorelčnik je že pred Planico dal vedeti, da poleg Zupančiča obstajata scenarija B in C. Za prevzem ženske skakalne reprezentance so v igri tudi druga imena. Časa ni na pretek, saj se konec aprila priprave že začnejo, novi oziroma stari trener pa bo moral začrtati program priprav na novo zimo. In med kandidati za mesto glavnega trenerja naj bi bil, kot smo slišali iz več virov, tudi Goran Janus, ki je trenutno na čelu nordijske reprezentance.

Goran Janus naj bi bil prav tako v kombinaciji za prevzem ženske skakalne reprezentance. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ta trenutek težko karkoli rečem. V prihodnjih dneh, tednih se bomo pogovarjali. V treh tednih bo rešeno to vprašanje. Do takrat se morajo dekleta začeti pripravljati na novo sezono, v kateri gostimo svetovno prvenstvo. Želimo si, da žensko ekipo ohranimo na ravni, na kateri je bila v tej sezoni," je o tej temi še dejal Pogorelčnik, ki z glavnim trenerjem moške reprezentance Robertom Hrgoto – pogodba se mu prav tako izteče – ne pričakuje trdih pogajanj: "V Sloveniji smo še vedno na ravni, ki omogoča zagotovitev izjemnih pogojev za delo. Težko napolnimo denarnice posameznikov, lahko pa dušo in srce. To je tisto, kar je v razvojnem obdobju za tako uspešnega trenerja, kot je v tem trenutku Robi, izrednega pomena."