Status quo glede pereče trenerske teme v slovenski reprezentanci

Po sanjski sezoni ženskih skakalk je na zadnji postojanki v Oberhofu 13. marca, ko so dekleta slavila zgodovinsko trojno zmago, glavni trener Zoran Zupančič podal odstop s položaja glavnega trenerja, da bi se v ženskih skokih dosegel napredek.

V prvi vrsti je razlog finančne narave, saj si želi večji proračun za ekipo, prav tako nadgradnjo glede trenerskih plač. Pred Oberhofom se je že pogovarjal z vodjo panoge Gorazdom Pogorelčnikom in mu predstavil svojo namero. Ta je dejal, da je šlo takrat bolj za monolog kot dialog, zato je bil njun pogovor prejšnji teden bistveno bolj konstruktiven.

Proračun se je v štirih letih podvojil

"Vse skupaj sva pustila na statusu quo. Vrata so še vedno nekoliko priprta za morebitne nadaljnje pogovore. Dejstvo je, da bo treba na obeh straneh poiskati kompromisno rešitev. Mi, ki skrbimo za sistem, v tem trenutku nismo mogli ugoditi vsem njegovim željam. Kot vodja panoge moram poskrbeti, da sistem deluje. Ta bo deloval, če bomo imeli dovolj sredstev za tiste, ki prihajajo od zadaj, kakor za vse reprezentančne selekcije. Ne moremo si privoščiti, da bi kup sredstev vložili v eno ekipo. To pomeni kratkoročno delovanje, mi pa moramo poskrbeti za tiste, ki so zdaj na vrhu, in tiste, ki bodo prišle čez pet, deset let," poudarja Pogorelčnik, ki je vodenje panoge prevzel ravno leta 2018, ko je na čelo ženske skakalne reprezentance prišel Zupančič.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Proračuni so v tem času zrasli, je poudaril Pogorelčnik. Če je bilo leta 2018 za ženske skoke namenjenih 142 tisoč, je danes približno 300 tisoč evrov: "Takrat na primer še niso obstajale ekipe v mladinskih selekcijah. Zdaj imamo v sistemu DPNC (Državni panožni nordijski center, op. a.) dve mladinski selekciji deklet. Trinajst deklet je v tem sistemu in prihajajo iz ozadja. V ekipi A imamo od šest do sedem deklet. Osrednji članski ženski ekipi smo proračun dvignili za 30 odstotkov."

"Prizadevati si za to, da bodo sredstva povečana"

Okrog sredstev se je vrtela tudi osrednja debata med njim in Zupančičem. A drugi ne vidi težav le v delovanju Smučarske zveze Slovenije, ampak tudi širše Mednarodne smučarske zveze (FIS), poudarja Pogorelčnik: "A moramo vedeti, da so šle stvari naprej v ženskih skokih. Od števila tekmovanj do denarnih nagrad. V enem mesecu smo denimo zbrali sredstva za silvestrsko turnejo. Če ne bi, bi nam verjetno ušla. Potem so tu še preostale turneje, kot so Alpska krona, turneja Raw Air, turneja Blue Bird. Nagradni skladi so se začeli višati. Stvari se premikajo. Morda za koga prepočasi, a je treba upoštevati, da je svetovni pokal za ženske šele enajst let. V tem času so se naredili veliki koraki."

Foto: Vid Ponikvar

A konkurenca ne spi in vlaga več denarja kot pri nas, zato v Sloveniji ne bodo smeli sedeti križem rok in bodo morali slediti razvoju te panoge, kar bo pa zagotovo terjalo večji vložek v sam proračun panoge: "Na razpolago imamo dovolj sredstev za minimalni optimum. Prizadevati si moramo za to, da bodo sredstva povečana. Kar zadeva program, ni večjih težav. Doma imamo vendarle dobre pogoje. Ni isti sistem kot v Nemčiji, ker tam skakalke živijo na vzhodu, zahodu, jugu ali severu, kar predstavlja veliko logistično prepreko, da trenirajo skupaj. Naše tekmovalke in tekmovalci so 365 dni na leto skupaj. S Kranjem in Planico imamo vrhunske pogoje. Na leto imajo od dvakrat do trikrat priprave v tujini, da zamenjajo skakalnice in gredo na tiste, ki so v svetovnem pokalu. Ne potrebujemo takšnega proračuna kot Nemčija. Majhnost Slovenije je prednost, ker smo lahko vsak dan skupaj. Ni potrebe po tem, kot je v večjih državah," razlaga Pogorelčnik.

Zupančič do konca aprila trener, vprašanje glede ekipe bo moralo biti rešeno že prej

O pereči trenerski tematiki se je že pogovoril z dekleti, saj je hotel slišati njihovo mnenje. Vse skupaj mora zbrati in se na podlagi tega odločiti, kako se bodo stvari zapeljale, vendar sta nad njim nato še dva organa, ki sprejemata končno odločitev. Za zdaj je jasno le to, da ima Zupančič do konca aprila pogodbo, ravno takrat pa se bodo dekleta zbrala v sklopu priprav na novo sezono, v kateri bo osrednji vrhunec nordijsko svetovno prvenstvo v domači Planici.

Kdo bo v prihodnji sezoni vodil zlata slovenska dekleta? Foto: Guliverimage

In do kdaj bo rešeno trenersko vprašanje? Poleg Zupančiča sta v igri še scenarija B in C, računajo pa, da bo do sredine aprila postavljena ekipa. Glede tega, kakšna bo, Pogorelčnik za zdaj še težko karkoli reče.