V takšnih vlogah jih ne bomo več videvali

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

po olimpijski sezoni so številni potegnili črto pod kariero

Zimska olimpijska sezona je bila zadnja tekmovalna za kopico športnikov, ki jih v takšnih vlogah ne bomo več videvali. Zbrali smo nekaj tistih, ki so potegnili črto pod svojo kariero.

Začnimo pri zadnjem koncu tedna v Planici, kjer je v nedeljo še zadnjič tekmoval 33-letni Severin Freund. Nemški zvezdnik smučarskih skokov se je v bogati karieri podpisal pod številne uspehe. Osvojil je skoraj vse, kar se je osvojiti dalo. Olimpijski prvak je postal leta 2014 v Sočiju, štirikrat je bil svetovni prvak − enkrat tudi v poletih.

V epski sezoni 2014/15, ki sta jo s Petrom Prevcem končala z istim številom točk, je zaradi večjega števila zmag osvojil veliki kristalni globus. V svetovnem pokalu je zbral 22 posamičnih zmag in šest ekipnih, 74-krat je stal na zmagovalnem odru. Manjka mu le zlati orel oziroma zmaga na novoletni turneji, najbližje ji je bil v sezoni 2015/16, ko je bil drugi.

Foto: Grega Valančič/Sportida Dan pred Freundom je zadnji tekmovalni polet opravil Daiki Ito. Šestiintridesetletni Japonec je na posamičnih tekmah svetovnega pokala slavil štirikrat, enkrat se je zmage veselil z ekipo. Leta 2013 je postal svetovni prvak na tekmi mešanih ekip, v Sočiju leta 2014 je z ekipo skočil do olimpijskega brona, s svetovnih prvenstev ima še štiri bronasta odličja.

Anže Semenič je v petek potegnil črto pod skakalno kariero. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zadnji tekmovalni polet je v petek opravil tudi Anže Semenič. Osemindvajsetletnik je v svetovnem pokalu sedemkrat stal na odru za zmagovalce, 28. januarja 2018 je v Zakopanah skočil do posamične zmage, dve zmagi ima z ekipnih tekem.

Največji uspeh na velikih tekmovanjih je vknjižil leta 2018, ko je na svetovnem prvenstvu v poletih z rojaki v Oberstdorfu skočil do srebra. Tik pred zadnjo tekmo kariere na Letalnici bratov Gorišek je v poskusni seriji poletel do 249,5 metra.

Richard Freitag ne bo več tekmoval. Foto: Sportida

Še pred Planico se je od profesionalne kariere skakalca poslovil 30-letni Richard Freitag. Nemec je imel najboljšo sezono 2017/18, ko je v skupnem seštevku svetovnega pokala končal le za zmagovalcem Kamilom Stochom. Podpisal se je pod 16 zmag v svetovnem pokalu (osem posamičnih, osem ekipnih), sicer pa 53-krat stal na odru za zmagovalce v svetovnem pokalu. Uspehe je dosegal tudi na največjih tekmovanjih, bil je svetovni ekipni prvak (2019), svetovni prvak v mešanih ekipah, ima tudi ekipno olimpijsko kolajno - v Pjongčangu so bili srebrni, kolajne pa je osvajal tudi na svetovnih prvenstvih v poletih - dve ekipni srebri in posamičen bron.

Konec je bogate kariere Kjetila Jansruda. Foto: Guliverimage Beli cirkus bo pogrešal izjemnega norveškega smučarja Kjetila Jansruda. V 18 sezonah svetovnega pokala je specialist za hitre discipline zbral 23 zmag, 55 uvrstitev na stopničke. S 55 uvrstitvami na zmagovalni oder je peti najuspešnejši norveški smučar v svetovnem pokalu in tretji po številu zmag. Osvojil je štiri male kristalne globuse (tri superveleslalomske, enega smukaškega). Dvakrat je sezono končal kot drugi v skupni razvrstitvi. Z olimpijskih iger ima pet odličij, tudi en naslov prvaka, leta 2014 je v Sočiju konkurenco ugnal v superveleslalomu. Enkrat je postal svetovni smukaški prvak, na svetovnih prvenstvih je bil še dvakrat drugi.

Manfred Mölgg se je od profesionalizma poslovil pri 39 letih. Foto: Guliverimage

Bogato kariero je končal tudi Manfred Mölgg. Devetintridesetletnik se je 20-krat povzpel na zmagovalni oder tekem svetovnega pokala, trikrat na najvišjo stopnico: v Kranjski Gori (2008), Garmisch-Partenkirchnu (2009) in v Zagrebu (2017). Italijan je največ uspehov dosegel v slalomu, v katerem je v sezoni 2007/08 osvojil tudi kristalni globus. Leta 2007 je na svetovnem prvenstvu osvojil slalomsko srebro, leta 2011 je bil v isti disciplini bronast, leta 2013 pa je bil na svetovnem prvenstvu bronast še v veleslalomu.

Smuči je v kot postavila tudi njegova rojakinja Francesca Marsaglia, ki je enkrat stala na odru za zmagovalke, bila je tretja.

Carlo Janka je naznanil uradno slovo. Foto: Guliverimage

Uradno slovo od belih strmin je po seriji poškodb naznanil tudi Švicar Carlo Janka, 35-letnik je v svetovnem pokalu nastopil marca lani, ko je v Saalbach-Hinterglemmu osvojil 24. mesto v smuku. Janka je v svetovnem pokalu slavil 11 zmag, osvojil en mali globus, leta 2010 pa tudi velikega. Na olimpijskih igrah 2010 je postal veleslalomski olimpijski prvak, leto prej pa v isti disciplini še svetovni prvak.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Čas je. Hvala biatlonu, hvala vsem," je sredi marca na družbenem omrežju konec kariere napovedal slovenski biatlonec Klemen Bauer. Šestintridesetletnik je največji uspeh dosegel na olimpijskih igrah v Vancouvru, ko je zasedel četrto mesto, tik pred njim je takrat končal Jakov Fak. V svetovnem pokalu je nastopil na 400 tekmah, štirikrat se je udeležil olimpijskih iger (v letih 2006, 2010, 2014, 2018). S svetovnih članskih prvenstev ima eno kolajno, v Ruhpoldingu leta 2012 je bil z mešano štafeto drugi.

Erik Lesser je na predzadnji tekmi kariere na zasledovanju ugnal vso konkurenco. Foto: Guliverimage

Da ima dovolj profesionalnega biatlona, se je pri 33. odločil tudi Nemec Erik Lesser, ta je na predzadnji tekmi sezone presenetljivo slavil na zasledovanju. V svetovnem pokalu je vztrajal 11 sezon in se 40-krat zavihtel na stopničke, veselil se je petih zmag (dveh posamičnih). Na olimpijskih igrah je osvojil tri kolajne, dve srebrni in eno bronasto, s svetovnih prvenstev ima sedem kolajn, dvakrat je postal svetovni prvak, obakrat leta 2015 v Kontiolahtiju v zasledovanju in s štafeto.

Anaïs Bescond (skrajno levo) je napovedala konec bogate kariere, v kateri je večino uspehov doživela na štafetnih tekmah. Foto: Guliverimage Konec je tudi bogate kariere Francozinje Anaïs Bescond, ki je v 13 sezonah svetovnega pokala slavila 13 zmag (eno posamično), z mešano štafeto je v Pjongčangu osvojila naslov olimpijske prvakinje ter si tam na zasledovanju in v štafeti priborila še bron. Na svetovnih prvenstvih se je veselila osmih odličij, večinoma s štafeto.

Tudi njen rojak Simon Desthieux je sporočil, da ne bo več tekmoval. Tridesetletnik je v svetovnem pokalu 31-krat stal na stopničkah, 15-krat povsem na vrhu. Z olimpijskih iger seje vrnil z dvema odličjema, v Pjongčangu je mešani štafeti pomagal do zlata, v Pekingu pa je bil z moško štafeto srebrn. Na moški štafetni preizkušnji je postal tudi svetovni prvak, na SP na Pokljuki pa je v šprintu osvojil srebro.

Tudi Francoz Simon Desthieux ne bo več vztrajal. Foto: Guliverimage

Italijani bodo pogrešali Dominika Windischa, ki je v svetovnem pokalu dvakrat zmagal, na olimpijskih igrah je osvojil tri bronasta odličja, na svetovnih prvenstvih pa cel komplet odličij, leta 2019 je postal svetovni prvak na tekmi s skupinskim štartom.

Naslednjo sezono na štartu biatlonskih tekem ne bo več Američanke Susan Dunklee, ki je sedemkrat stala na stopničkah, a nikoli zmagala. Tudi s svetovnih prvenstev ima dve kolajni, a tako na skupinskem štartu v Hochfilznu kot na sprintu leta 2020 je za las ostala brez zlata, postala je svetovna podprvakinja. Prav tako so konec karier napovedali ameriški biatlonec Leif Nordgren, Švicarja Benjamin Weger in Selina Gasparin, ki je v svetovnem pokalu dvakrat zmagala, na olimpijskih igrah v Sočiju pa osvojila srebro.

Konec je bogate kariere Therese Johaug. Foto: Guliverimage

Po sezoni, v kateri je osvojila tri naslove olimpijske prvakinje, je kariero končala ena od najboljših smučarskih tekačic zadnjega desetletja Therese Johaug. Triintridesetletna Norvežanka, ki je med kariero odslužila kazen zaradi dopinga, je v svetovnem pokalu zmagala stokrat, od tega 82-krat na posamičnih tekmah, sicer pa se je na oder za zmagovalke povzpela na 170 preizkušnjah. Trikrat je osvojila veliki globus, petkrat pa malega. Na olimpijskih igrah je osvojila štiri zlate, srebrno in bronasto odličje. Osemnajstkrat je postala svetovna prvakinja, na svetovnih prvenstvih pa pritekla še do sedmih odličij.

"Na koncu je bila radovednost v življenju močnejša od športne kariere," je ob koncu športne poti zapisala Charlotte Kalla. Foto: Reuters

Tudi švedska smučarska tekačica Charlotte Kalla je sporočila, da končuje svojo tekmovalno kariero. Štiriintridesetletna Skandinavka je v svoji dolgi in uspešni karieri osvojila tri zlate kolajne na zimskih olimpijskih igrah, ima še šest olimpijskih kolajn srebrnega leska, na svetovnih prvenstvih pa je osvojila tri zlate, šest srebrnih in štiri bronaste medalje. Na tekmah za svetovni pokal je dosegla 12 posamičnih zmag.

Štirikratni olimpijski prvak Dario Cologna je pri 36 končal športno pot. Foto: Reuters

Tudi moški smučarski tek je ostal brez enega od vidnejših tekmovalcev zadnjega debelega desetletja. Švicar Dario Cologna je v dolgi karieri 75-krat stal na stopničkah svetovnega pokala, vknjižil 26 posamičnih zmag. Osvojil je štiri velike kristalne globuse in štiri male. Štirikrat je postal olimpijski prvak, kar trikrat zapored je na tekmovanju petih krogov konkurenco ugnal na 15 kilometrov (2010, 2014, 2018). Osvojil je tudi naslov svetovnega prvaka, dvakrat pa je bil srebrn.

Ikona deskanja Shaun White je po olimpijskih igrah na Kitajskem končal kariero. Foto: Guliverimage

Končala se je tudi kariera ikone deskanja 35-letnega Shauna Whita. Bil je prvi deskar, ki mu je v snežnem žlebu uspelo osvojiti popolno stotico na zimskih igrah X pred desetimi leti v Aspnu ter trike najvišje težavnosti, kot je double mctwist 1260, dvojni salto s tremi obrati in pol. Američan je osvojil tri zlata olimpijska odličja, letošnje OI pa končal na četrtem mestu. Izjemno spešen je bil na tako imenovanih igrah "X Games", kjer je osvojil kar 23 medalj, od tega 15 zlatih. Med temi jih je bilo 13 v deskanju na snegu ter dve v rolkanju. Osem zlatih medalj je osvojil v snežnem žlebu, pet pa v disciplini slopestyle.

Nils van der Poel je pri 25 letih že tretjič napovedal konec kariere. Foto: Guliverimage

Pri komaj 25 letih je konec kariere, že tretjič, napovedal hitrostni drsalec Nils van der Poel, ki velja za enega od najboljših v svojem športu vseh časov. Šved je na olimpijskih igrah na Kitajskem osvojil dva olimpijska naslova (5.000 in 10.000), postal pa je tudi svetovni prvak. Se bo znova vrnil?

Ireen Wüst je v Pekingu postala prva športnica, ki je na petih zaporednih olimpijskih igrah osvojila zlato. Foto: Guliverimage

Sta pa zadnjo v hitrostnem drsanju zagotovo rekla 35-letna Nizozemca Sven Kramer in Ireen Wüst. Wüstova je na olimpijskih igrah osvojila 12 odličij, šestkrat je bila olimpijska prvakinja, zadnjič februarja v Pekingu, ko je z olimpijskim rekordom na 1.500 metrov postala prva športnica z olimpijskim zlatom na petih različnih OI. Kramer se je z OI vrnil z devetimi odličji, štirikrat je bil prvak. Oba sta na svetovnih prvenstvih osvojila dvomestno število odličij.