Močna nevihta v poljski reprezentanci, sprememba na vidiku

Konec sezone svetovnega pokala v Planici je v tabor poljske skakalne reprezentance vnesel veliko nemira in žolčnih razprav. Pred nekaj dnevi je postalo jasno, da se bo moral glavni trener Michal Doležal posloviti, na poljski smučarski zvezi pa so že nakazali, da so blizu dogovora z novim trenerjem. Direktor skakalne reprezentance Adam Malysz je bil nad dogodki pretresen.

Že v četrtek, ko so bile v Planici na sporedu kvalifikacije, je Michal Doležal od predstavnikov poljske smučarske zveze slišal, da njegove pogodbe ne bodo podaljšali. V petek je v pogovoru za Eurosport razkril, da zapušča reprezentanco. Skakalci na čelu s Kamilom Stochom so se zavzeli zanj. Skupaj z Dawidom Kubackim sta kritizirala zvezo, vendar to ni obrodilo sadov, da bi morda spremenili svojo odločitev.

Direktor Adam Malysz, ki je bil na tekmah svetovnega pokala v Planici, se je v petek vrnil na Poljsko in se sestal z vodilnimi.

O tem, kako je vse skupaj potekalo, je spregovoril za Onet.pl: "Nismo želeli, da bi se pojavil spor s skakalci ali trenerskim štabom. Prva odločitev je bila, da so trenerja povabili na zvezo. Michal je vztrajal, da želi izvedeti, kakšna bo njegova usoda, saj ima na mizi tudi druge ponudbe. Podpredsedniku sem to sporočil, nato je prišla odločitev, da pogodbe z njim ne bodo podaljšali. In nevihta se je začela. Zame je bila zelo težka izkušnja. Dva dni sem bil odrezan od realnosti. Sploh nisem želel gledati skokov. To, kar se je zgodilo, se ne bi smelo zgoditi."

Dogovor z novim trenerjem naj bi bil kmalu urejen

V torek je postalo tudi uradno jasno, da Doležal in pomočniki ne bodo pripravljali poljskih skakalcev za novo sezono. Po torkovem zasedanju je predsednik poljske zveze namreč sporočil, da so pogovori z novim trenerjem v sklepni fazi.

Foto: Sportida

Doležal je prevzel vodenje poljske skakalne reprezentance marca 2019. Pred tem je bil tri leta pomočnik Stefanu Horngacherju, ki je na čelu osrednje poljske skakalne reprezentance prav tako zdržal tri leta. Pod vodstvom češkega strokovnjaka je Kubacki osvojil novoletno turnejo, olimpijsko bronasto medaljo. Stoch je prav tako dvignil visoko v zrak zlatega orla na turneji štirih skakalnic, postal najboljši na turneji Raw air, bil je tretji v pretekli zimi v svetovnem pokalu. Piotr Zyla je bil v krstni sezoni tretji v svetovnem pokalu, na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu pa je osvojil zlato medaljo.

Kdo bo novi trener, za zdaj še ni znano, bo pa ta dilema verjetno razrešena kmalu.