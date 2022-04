Hideharu Miyahira je trenerske vajeti japonske reprezentance prevzel leta 2018, po olimpijskem ciklu pa se od domače izbrane vrste poslavlja. Pod njegovim vodstvom so Japonci spisal več uspešnih zgodb. Za glavnino je zaslužen zmagovalec zadnje sezone Rjoju Kobajaši, ki je v času delovanja pod Miyahiro dvakrat osvojil veliki kristalni globus, dvakrat novoletno turnejo, skočil do dveh olimpijskih odličij - v Pekingu je postal olimpijski prvak na srednji napravi in podprvak na veliki - zmagal pa tudi na turneji Raw-Air, Willingen Five, Planica 7 in osvojil mali kristalni globus v poletih (2018/19).

Miyahira je japonsko ekipo na svetovnem prvenstvu leta 2019 v Seefeldu vodil do ekipnega brona, prav tako so Japonci v pokalu narodov tisto sezono končali na visokem tretjem mestu.

V zadnji sezoni je ob Kobajašiju na stopničke skočil tudi Jukija Sato - v Planici je bil drugi - na ekipnih tekmah pa so Japonci dvakrat skočili na zmagovalni oder.