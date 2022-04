Medtem ko je FIS po začetku ruske agresije na Ukrajino odpovedala vse tekme nedavno končane sezone na območju Rusije, pa vsaj za začetek nove sezone v smučarskih skokih še nima takega načrta. Nemška in avstrijska televizija ARD in ORF sta pred dnevi poročali, da FIS ni opustila zamisli o organizaciji tekmovanj pod svojim okriljem v Rusiji in Belorusiji.

"Mednarodna smučarska zveza pod vodstvom predsednika Johana Eliascha očitno domneva, da bo vojne v Ukrajine kmalu konec in da se bodo Rusi hitro vrnili v mednarodni tekmovali ustroj. Ni druge razlage, da koledar še vedno vključuje tekmovanja v Rusiji in Belorusiji. Svetovni pokal v smučarskih skokih je tako še vedno predviden za 19. in 20. november v Nižnem Tagilu," so poročanje ARD povzeli pri poljskem skijumping.pl. Nemci so ob tem sicer dodali, da je ob vseh tekmovanjih, predvidenih v državi agresorja, posebna oznaka in da je organizacija teh odvisna od "razmer".

Direktor svetovnega pokala v smučarskih skokih Sandro Pertile je za skijumping.pl dejal, da FIS trenutno ne išče zamenjave za Nižni Tagil. A do potrditve končne različice koledarja je še nekaj časa. Foto: Guliverimage

Poljski portal, specializiran za smučarske skoke, je o tem povprašal direktorja svetovnega pokala v smučarskih skokih Sandra Pertileja, ki priznava, da FIS trenutno ne išče zamenjave za tekmovanje v Nižnem Tagilu.

"Preliminarni koledar smo izdelali septembra lani. Od takrat delamo na novih različicah. Trenutno imamo več izzivov z ruskimi lokacijami, saj trenutno ne moremo tja. Če sem iskren, je sredi novembra težko najti zasneženo prizorišče. V preteklosti smo na ta datum organizirali tekmovanje v Wisli, vendar je bil za organizatorje precej velik izziv pripraviti ustrezno prizorišče. Lansko zimo smo imeli odličen štart v Rusiji, Ruki in Wisli. Vsi igralci so ga sprejeli pozitivno. Če sezone ne bomo mogli začeti v Rusiji, potem je nesmiselno tvegati drugje," je za skijumping.pl še dodal Pertile.

Ob tem je še dodal, da naj bi maja ali junija razpravljali o tem, kdaj bi se beloruski in ruski športniki in športnice lahko vrnili na tekmovanja. Na majskem kongresu FIS naj bi tudi potrjevali koledarje za naslednjo sezono.