Peter Slatnar v pričakovanju za mirnejši jutri

Sezona smučarskih skakalcev se je pretekli konec tedna končala na Letalnici bratov Gorišek, misli pa so že pri naslednji. Vsaj, kar zadeva proizvajalce opreme. Slovenski podjetnik Peter Slatnar je ob koncu svetovnega pokala predstavil štiri novosti, ki jih bo še enkrat ta konec tedna v Švici. V igri so smuči, zloglasni sprednji del okovja, zadnji del okovja, za kar so ga prosili tudi Poljaki, in nov karbonski čevelj. Upa, da bodo na Mednarodni smučarski zvezi (FIS) prižgali zeleno luč za njihovo uporabo.

Že v času planiškega praznika je imel Peter Slatnar, enako kot drugi proizvajalci skakalne opreme, predstavitev morebitnih novosti, s katero je skušal prepričati komisijo za opremo na FIS. Za vsak izdelek je imel odmerjenih deset minut in ker je predstavil kar štiri stvari, je posledično predaval 40 minut. Avstrijski predstavnik ga je recimo želel prekiniti z vprašanji in mu s tem ukrasti del časa, vendar mu je hitro dal vedeti, da tovrstna predstavitev ni bila razprava.

O novostih se bo bolj razpravljajo konec tedna v Švici, kamor bo Slatnar odpotoval. In kaj je predstavil slovenski podjetnik in velik ljubitelj skokov? "Še enkrat smo predstavili okovje (sredi sezone so ga prepovedali uporabljati, op. a.), nov karbonski čevelj – že spet –, zadnji del okovja in smučko. Pri zadnjem delu okovja smo pravzaprav predstavili dva. Enega smo razvili za Poljake, ki so se obrnili na nas," je odgovoril Slatnar.

Poljaki razvili nekaj novega, Slatnar dodelal, da je uporabno

Najbolj so jim bile trn v peti vezi in smuči. "Za čevelj se ne bojim, da ne bi šel skozi, okovje bi tudi moralo iti, lahko pa bi delali težave zaradi glave smuči. Smučka je res vrhunska, top, zelo dobro deluje. Videlo se je tudi v Planici," poudarja. Spregovoril je tudi o poljski želji: "Poljaki imajo zadnji del okovja. Inštitut na Poljskem ga je razvil, mi smo ga dodelali, da je uporaben. Testirala sta ga Ernest Prišlič in Rok Justin. Ugotovili smo, da hudega napredka ni. Uporaben je in deluje, ni pa nič posebnega. Poljaki ga želijo spraviti skozi. Po mojem, da bi bil učinek placeba."

Foto: Guliverimage

Spomnimo se, kako so nekatere nacije med sezono skočile v zrak zaradi materiala, ki ga proizvaja Slatnar. Najprej, ko je zmagal Anže Lanišek v Kuusamu. Takrat so se obregnili ob vezi in pritiskali do te mere, da so jih morali po novoletni turneji umakniti, kar je bil psihološki pritisk na našega skakalca. Pa čeprav jih je uporabljal že vse od poletja. V Oberstdorfu jih je na primer zmotila smučka …

Iskali izgovore, da so zaustavili uporabo okovja. Zdaj upa, da jim bodo prižgali zeleno luč.

Razgovoril pa se je glede okovja in dal vedeti, kako so na vsak način skušali najti razlog, da ga ne bi uporabljali: "Vpenjalni del novega okovja je v zraku, zadnji del je pritrjen na smučko. Dopušča, da se smučka na daljšo površino zvija, krivi. Pred nekaj leti je imel Wank (Andreas Wank, op. a.) podobno okovje, vendar je bilo v redu. Želel sem razloge za prepoved, vendar so vedno našli nov izgovor. Prvi je bil, da ga nismo predstavili na FIS. Pokazali smo jim zapiske, nato pa so rekli, da ni dostopno vsem. Dejali smo jim, da jih lahko 14 dni pred olimpijskimi igrami dobijo vsi. Tudi to ni zadostovalo. Našli so novo težavo. Dejali so, da skakalcem to pomaga pri odskoku, kot nekakšna vzmet. Za konec so našli en stavek v predstavitvi okovja in se obregnili ob njega in uprli. FIS namreč napiše, da je podjetje predstavilo razvoj novega izdelka, in če takoj ugotovijo, da ni po njihovih merilih, napišejo, da ni odobreno. Če komisija nima pripombe, napiše, da je odobreno. Nikjer pa izrecno ne napiše, da dovoljuje uporabo. Na koncu so se izgovarjali na ta stavek. A po drugi strani Nemci uporabljajo okovje in imajo napisan isti stavek kot mi, pa jim nihče ni prepovedal uporabo tistega okovja. Niso pojasnili razlike med našim in njihovim okovjem. Niti malo niso trznili z očmi. Enostavno so imeli gluha ušesa."

Foto: Bojan Puhek

Sicer pa je bila planiška predstavitev po mnenju Slatnarja uspešna, saj so vse prikazali in utemeljevali tudi z grafi ter matematičnimi izračuni. Zdaj upa, da bo komisija za razvoj skakalne opreme na FIS prižgala zeleno luč za njegove predloge, saj bo treba kmalu zagnati proizvodnjo in pripraviti ves material, ki ga bodo skakalci nato čez dober mesec, ko se začnejo priprave na novo sezono, že preizkušali. Dejstvo namreč je, da akterji v zraku po koncu olimpijske sezone nekoliko več preizkušajo in eksperimentirajo, zato se lahko tudi na tem področju v spomladanskih mesecih obeta zanimivo dogajanje.