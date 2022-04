Skoki v Dolomitih nad 2.500 metri? Italijani in Avstrijci so za. #video

Italijanski smučarski skakalci in skakalke ter nekaj Avstrijcev je pretekli konec tedna sezono končalo v zanimivem slogu. Pomerili so se na skakalnici v Dolomitih, ki so jo oblikovali nad 2.500 metri nadmorske višine. Najbolj se je v dveh serijah znašel Stefan Rainer.

Medtem ko nekateri smučarski skakalci in skakalke zaslužen dopust preživljajo na toplem, so se Italijani in Avstrijci odpravili v Dolomite in v nenavadnem slogu potegnili črto pod sezono. Na smučišču Seceda nad 2.500 metri nadmorske višine v Dolomitih so oblikovali skakalnico in se pomerili v dveh serijah. Letelo je tudi do 76 metrov.

Alex Insam je pomagal pri "gradnji" skakalnice v Dolomitih. Foto: Sportida "Tam smo preživeli tri dni in v tem času pripravili skakalnico z lastnimi rokami," je za skijumping.pl povedal eden od tekmovalcev, tudi član italijanske reprezentance, Alex Insam.

Tekmovanje je bilo uradno. Skoke desetih tekmovalcev in dveh tekmovalk so ocenjevali trije sodniki.

Skok v Dolomitih:

W miniony weekend włosi rozegrali konkurs skoków na wysokości 2500 m n.p.m. Więcej już wkrótce na https://t.co/66q7zGPOpy#skijumpingfamily pic.twitter.com/PvoUjz5j6k — Adrian Dworakowski 💙💛 (@AdrianDworakow2) April 12, 2022

Prav Insam je v prvi seriji skočil najdlje, do 74,5 metra, kar je zadostovalo za vodstvo pred Avstrijcem Stefanom Reinerjem. Ta je v finalu pristal pri 76 metrih, izkoristil krajši skok po polovici vodilnega (65 metrov) in zmagal. Med prvo trojico sta končala še Insam in Aaron Kostner.

V ženski konkurenci sta nastopili le sestri Lara in Jessica Malsiner, zmagala je prva.