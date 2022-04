Slatnarju prižgali rdečo luč: ideja je preveč napredna

Pretekli konec se je v Zürichu sestal pododbor za razvoj skokov in opremo, a odgovorni niso šli v korak s časom, vsaj kar zadeva novosti Petra Slatnarja. Zloglasnim vezem, ki so bile uporabljene že v pretekli sezoni, so še enkrat prižgali rdečo luč.

Spomnimo se, kako so v karavani smučarskih skokov zagnali vik in krik, ko je Anže Lanišek na drugi postojanki svetovnega pokala v Kuusamu zmagal in osvojil drugo mesto. Ob krstni zmagi slovenskega skakalca so se obregnili ob njegove vezi, ki so bile v uporabi že vse od poletja lani. Ker se za zmagovalnim konjem praši, so nekatere ekipe prisilile vodilne v smučarskih skokih, da jih prepovejo.

Ultimat je bil postavljen za konec novoletne turneje. Lanišek jih je na primer odstranil že prej, Lovro Kos pa po zadnji postojanki v Bischofshofnu.

Za Slatnarja je okovje priznanje

V obdobju planiškega praznika je Peter Slatnar predstavil vezi širši množici, pretekli konec tedna pa je o tem razpravljal tudi organ na Mednarodni smučarski zvezi FIS. Natančneje pododbor za razvoj skokov in opremo.

Na koncu so Slatnarjevim vezem še enkrat prižgali rdečo luč, kar je, razumljivo, v slabo voljo spravilo slovenskega podjetnika, ki nenehno pogleduje proti novostim, da bi skakalcem omogočile varne in dolge skoke.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ena razlaga je, da je okovje v takšni meri predobro, da naj bi bil pritisk organizatorjev, ki nimajo dovolj naletov na skakalnicah. Izračunali so, da je ceneje, da zavirajo razvoj opreme, kot da bi naredili spremembe pri naletih. Planica teh težav na primer nima. In to je strošek v višini nekaj deset tisoč evrov. Za nas je to okovje priznanje, a je očitno nekaj let prezgodaj prišlo v pogon," je uvodoma dejal Slatnar.

"Izgovori ... Škoda, ker je šlo toliko let razvoja."

Posebnost njegovih vezi je v tem, da je sprednji del v zraku. Nekateri so govorili, da to naj ne bi bilo varno, kar ni res, poudarja Slatnar: "Prepovedali so uporabo teh vezi. Zdaj so spremenili pravilnik, da glava ne sme biti dvignjena od smuči. Smešno je. Izgovori. Pričakujem še strokovno tehnično razlago. Škoda, ker je šlo toliko let razvoja, truda. A je vez varna in pomaga skakalcem."

Foto: Guliverimage

V prihodnjih dneh, tednih bo veliko govora tudi o skakalnih čevljih in smučeh, zato pričakujemo na tem terenu prav tako veliko razprav. Slatnar ima tudi na teh področjih v rokavu svoje adute in upa, da ne bo zapletov.