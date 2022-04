Češki smučarski skoki že lep čas ne dosegajo želenih rezultatov, z redkimi prebliski pravih uspehov ni. Daleč so časi, ko so slavili dosežke na skakalnici Jakuba Jande. Ta kljub zahtevnemu položaju ostaja na čelu čeških skokov, prav tako bo vlogo glavnega trenerja še naprej opravljal slovenski trener Vasja Bajc, njegov pomočnik pa ostaja Jan Matura, so potrdili na češki smučarski zvezi.

Nekdaj odlični češki smučarski skakalec Jakub Janda se je po karieri podal tudi v politične vode, a hkrati ostal vpet v svojo športno ljubezen. Aprila 2018 so mu zaupali vlogo direktorja smučarskih skokov v češki smučarski zvezi. Pred meseci je javno potarnal nad pogoji dela, rdečimi številkami na zvezi in dal vedeti, da je večkrat razmišljal o odstopu. Odstopne izjave ni nikoli podal, odločil se je vztrajati do konca mandata. A njegove zgodbe na čelu čeških smučarskih skokov še ni konec, saj so mu pred dnevi na volitvah zaupali nov mandat.

"Preprosto sem presenečen nad podporo, ki sem jo prejel od delegatov in predstavnikov klubov," so besede Jande za Radiožurnál Sport povzeli poljski mediji. Ob tem je dal vedeti, da je najpomembnejša naloga osredotočenje na infrastrukturo, ki je daleč od želene: "Brez te ne moremo razvijati talentov," je dodal 43-letnik, ki bo še naprej računal na slovensko trenersko pomoč.

Nekdanji trener Jande Vasja Bajc, pod taktirko katerega je Čeh dosegal največje uspehe, ostaja glavni trener čeških skakalcev. Te je prevzel lani poleti, zavedajoč se, da rezultatov čez noč ne bo. Bajčev pomočnik ostaja nekdanji češki skakalec Jan Matura.

Vasja Bajc ostaja glavni trener. Foto: Guliverimage

Ne bodo potovalna agencija

Janda je ob tem poudaril, da skakalni tabor ne bo potovalna agencija, da se lahko zgodi, da bi izpustili kakšno prizorišče, predvsem pa, da bodo na tekme potovali tisti, ki bodo imeli zagotovila za rezultate.

V lanski sezoni teh ni bilo. Roman Koudelka, ki se je vrnil po poškodbi, je v svetovnem pokalu osvojil zgolj štiri točke in 74. mesto. Medtem ko se drugemu Čehu v svetovnem pokalu Viktorju Polašku na nobeni tekmi najvišje ravni ni uspelo uvrstiti v finale. 24-letnik je marca posledično napovedal slovo od smučarskih skokov.