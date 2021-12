Težki časi: ne more spati in razmišlja celo o odpovedi

Češki skoki so daleč od stare slave. Njihovi tekmovalci se v tej sezoni niti enkrat niso uvrstili med dobitnike točk. Prvi mož čeških skokov na tamkajšnji zvezi Jakub Janda se je znašel v težkem položaju, ker napredek ni opazen na tekmah. Težave so tudi finančne narave, saj so prisotne rdeče številke.

Da bi se trend skokov na Češkem dvignil, so v tej državi letos poleti angažirali slovenskega strokovnjaka Vasjo Bajca, ki se z Jakubom Jando zelo dobro pozna. Prav pod njegovim mentorstvom je leta 2006 skupaj s finskim skakalcem Jannejem Ahonenom osvojil prestižno novoletno turnejo, konec sezone pa je dvignil visoko v zrak še veliki kristalni globus.

V zadnjem obdobju pa češki skakalci ne dosegajo ravni, da bi bili konkurenčni za točke svetovnega pokala. "Na vsaki tekmi pričakujem od skakalcev, da se borijo za vstop v drugo serijo," je pred sezono dejal Bajc: "Če nam ne bo uspelo, bo razočaranje. V času treningov v Planici je Viktor Polasek skakal na ravni najboljših Slovencev, vendar se je treba zavedati, da so treningi eno, tekma drugo."

Ne prenesejo skokov na tekmo

Po uvodnih treh postojankah je izkupiček Čehov ničeln. "Verjamem v boljše rezultate. Na žalost fantom ni uspelo realizirati, kar znajo," je za sport.aktualne.cz dejal Janda, ki je na Češki smučarski zvezi glavni pri smučarskih skokih.

Vasja Bajc je letos prevzel češke skakalce. Foto: Guliverimage

Poleti je v svoje vrste povabil Bajca, da bi skupaj zapeljala novo češko zgodbo: "V kratkem času se težko naredijo velike spremembe. Spodbudno je, ker na treningih kažejo dobro raven skokov. Naša največja težava je prenos teh skokov na tekmo. Čas bo potreben, vendar verjamem, da bomo vse boljši, ko se bodo približevale olimpijske igre."

"Pridejo dnevi, ko sedim za računalnikom in želim napisati mojo odpoved"

Foto: Guliverimage Po mnenju Jande je Viktorja Polaseka izdal pritisk na tekmah svetovnega pokala. V decembru naj bi se po poškodbi vrnil prvi mož Roman Koudelka, kar vliva optimizem.

Velika težava na Češkem je pomanjkanje infrastrukture za treninge. Verjetno bo edina skakalnica za treniranje v zimskem času v Harrachovu, a le 90-metrska: "Hvala aktivistom, da pripravljajo manjši objekt, ki je baza, vendar potrebujemo tudi večjo napravo."

Zavedajo se, da so skakalnice v Harrachovu potrebne prenove, sicer bi se lahko zgodilo, da bi se v bližnji prihodnosti zrušile, saj temelji niso več trdni. "Pridejo dnevi, ko sedim za računalnikom in želim napisati mojo odpoved z mesta na smučarski zvezi. Dogaja se, da ne spim. Gledam v strop in vem, da smo v rdečih številkah. Na meni je, ali bomo zbrali sredstva ali ne. Veliko dela je in stresa. Na koncu pridem do spoznanja, da želim pomagati skokom, stisnem zobe in grem naprej. Spomladi bodo nove volitve in bomo videli, koga bodo delegati takrat izbrali," je nad slabimi razmerami v čeških skokih potarnal Janda.