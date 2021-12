Slatnarjeva novost buri duhove #video

Smučarski skoki iz leta v leta napredujejo tako v tehniki skakanja kakor tudi v opremi. Slovenski podjetnik Peter Slatnar je na primer prilagodil skakalne vezi, s katerimi je Anže Lanišek zmagal v Ruki. In te so dvignile veliko prahu. "Dokler nisem zmagal, niso nikogar motile," je rekel trenutno drugi mož zime, glavni trener Robert Hrgota pa je dodal: "Me veseli, da imamo to prednost."

Slovenska reprezentanca se je vrnila z zadnje postojanke svetovnega pokala v Wisli, kjer se je v soboto spogledovala z ekipno zmago, na koncu pristala na dobrem tretjem mestu, v nedeljo pa sta s šestim in osmim mestom razveselila Cene Prevc in Lovro Kos.

Peter Slatnar je kreativen pri razvoju skakalne opreme. Velike narode trenutno zanimajo njegove nove vezi, s katerimi je Anže Lanišek skočil do prve zmage. Foto: Bojan Puhek

Naš najboljši v tej zimi Anže Lanišek je nedeljsko posamično preizkušnjo končal kot trinajsti, v skupnem seštevku pa trdno drži drugo mesto in je v nemškem sendviču. Za vodilnim Karlom Geigerjem zaostaja 83, pred Markusom Eisenbichlerjem pa ima 35 točk naskoka.

Največje zadovoljstvo je imel v Ruki teden pred tem, kjer je bil prvi dan drugi, dan pozneje pa je krstno skočil do premierne zmage v svetovnem pokalu.

"Zanimivo je, da so začeli gledati po zmagi. Fotografirali so jih."

Rek, da se za zmagovalnim konjem vedno praši, je tudi tokrat v veljavi. Kar naenkrat gredo drugim reprezentancam v nos njegove vezi. Najbolj Nemcem, ki so se celo pritožili. Peter Slatnar, ta med drugim proizvaja tudi skakalne smuči in zloglasne zagozde, vseskozi stremi k napredku in izboljšanju materiala. Tako je vpeljal novost pri vezeh, ki jih od naših skakalcev uporabljajo le trije. Ob Lanišku še Lovro Kos in Domen Prevc. Kot je v pogovoru za nacionalni radio spregovoril, je razlika v tem, da je vez pritrjena na drugem mestu kot sicer, kar pomeni, da je prestavil montažo nekaj centimetrov nazaj. S tem je podaljšal prvi del smuči, kar daje skakalcu boljši občutek, smučka se v zraku lepše upogne, ukrivi in potuje skozi zrak.

Anže Lanišek je z novimi vezmi v Ruki skočil do krstne zmage v svetovnem pokalu. Foto: Guliverimage

"Zanimivo je to, da so začeli gledati po zmagi. So jih poslikali. Pred tem ni bilo skoraj nobenega zanimanja. Peter jih je letos razvil. Poskusil sem jih. Videl sem, da jim lahko zaupam in so dobre zame. Če vidim, da lahko kakšna stvar prinese malenkost pri sproščenosti, jo bom preizkusil," je o vezeh spregovoril Lanišek.

O tem, kakšno razliko opazi, je dodal: "Bistvene razlike ni. Težko govorim. Morda tudi ne želim. Naj ostane še malce skrivnost."

"Zbadati začne takrat, ko je nekdo boljši"

Cene Prevc jih je prav tako preizkusil, poudaril, da so bili nekateri skoki tudi boljši, vendar ni imel konstante. Zlasti, če skok ni bil pravšnji, ga je hitro kaznovalo, zato še vedno uporablja prejšnje vezi. Morda jih namerava vnovič preizkusiti, ko bodo imeli nekaj več časa za trening, kar pa se bo zgodilo pred novoletno turnejo.

Robert Hrgota je vesel, da imajo tudi Slovenci prednost. Foto: Sportida

"Več je bilo govora, kot pa okovje na koncu prinese. Dodana vednost je, če je skakanje na visoki ravni. Morda je podobno kot pri plavalcih, ki imajo detajle pri kopalkah. Tudi v našem športu so. Če se smuči dodatno prilagodijo na okovje in se ujame pravo težišče, je doprinos. Ne govorimo o desetih metrih, ampak o občutkih. In če skakalec zaradi tega pride do kakšnega dodatnega metra, je toliko bolj pomembno," je o tej tekmi povedal glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota in podal svoje mnenje o tem, da so v drugih taborih šele po zmagi Laniška v Ruki dvignili obrvi: "Mislim, da so že prej opazili. Zbadati začne takrat, ko je nekdo boljši. Če bi s tem okovjem skakali okoli 20. mesta, ne bi nobenega ganilo. Uporabljajo jih le fantje s Slatnarjevimi smučmi. Me veseli, da imamo to prednost. Pri preostalih naših bomo videli, ali jih bodo uporabljali. S tem okovjem ni treba iti z glavo skozi zid. Poleti so tudi drugi poskušali. Čas je potreben. Pri Anžetu smo se kar nekaj časa ukvarjali s tem, da smo našli pravo nastavitev."