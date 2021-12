Avstrijska veselica v Wisli, Cene Prevc navdušil, Lovro Kos do dosežka kariere!

Ekipna sobotna tekma (Wisla):

Sobota v Wisli je postregla z ekipno preizkušnjo, na kateri je bila Slovenija do zadnjega skoka v boju za zmago, na koncu pa so Slovenci osvojili tretje mesto. Z vrhunskim dosežkom se slovenski orli spogledujejo tudi na današnji posamični tekmi, kjer kaže najboljše Cenetu Prevcu. Za vodilnim Avstrijcem Janom Hörlom zaostaja le 1,6 točke.

Nove točke za svetovni pokal si bodo zagotovili še štirje Slovenci. Timi Zajc je po prvi seriji na 12., Anže Lanišek, ki v skupnem seštevku svetovnega pokala zaostaja le za Nemcem Karlom Geigerjem, pa na 15. mestu. Kvintet slovenskih finalistov zaključujeta še Lovro Kos na 20. in Peter Prevc na 25. mestu. Edini Slovenec, ki se je uvrstil na današnjo tekmo, a bo ostal brez točk, je Domen Prevc. Po nastopu v prvi seriji, skočil je 110,5 metrov, je bil namreč zaradi neustreznega dresa diskvalificiran.

Anže Lanišek je v poizkusni seriji poskrbel za najdaljši slovenski skok, po prvi seriji pa se je moral zadovoljiti s 15. mestom. Foto: Sportida

Lanišek v poizkusni seriji zaostal le za tremi

V poizkusni seriji sta se izmed slovenske šesterice najbolj izkazala Lanišek in Cene Prevc. Anže Lanišek (126 metrov) je poskrbel za 4. rezultat, Cene Prevc (123) je bil 5., Peter Prevc (112) 15., Lovro Kos (115) 22., Timi Zajc (117,5) 27. in Domen Prevc (111) 45. Najboljši je bil Norvežan Halvor Egner Granerud, ki je skočil 129 metrov in poskrbel za daljavo dneva, takoj za njim sta se uvrstila Nemec Markus Eisenbichler (127,5) in Avstrijec Stefan Kraft (126,5).