Slovenski skakalec po hudih težavah zaradi koronavirusa sporočil veselo novico

"Nisem v najboljšem stanju in pomoč sem iskal tudi v bolnišnici. Iskreno me je presenetilo, da lahko mladega športnika virus tako zdela. Želim si le čimprejšnjega okrevanja in miru, da spet pridem k sebi," je konec oktobra na Instagramu sporočil Žiga Jelar. Kot je pred dvema tednoma povedal v pogovoru za Sportal, je imel v času okužbe kar deset dni 40 stopinj temperature, izgubil je nekaj kilogramov, težave je imel z dihanjem. Zaradi hudih posledic dolgo časa ni smel trenirati.

Prisiljen je bil izpustiti tudi začetek sezone, zdaj je sporočil, da se vendarle počasi, a zanesljivo vrača na smučarske skakalnice. "Po dolgih in mučnih 43 dnevih spet tam, kjer sem najraje ... V zraku," je v soboto sporočil Jelar, ki že trenira v Nordijskem centru Planica.

Jelar je prejšnjo sezono v svetovnem pokalu končal na 25. mestu z 207 točkami. V svetovnem pokalu ima Jelar v posamični konkurenci eno uvrstitev na oder za zmagovalce, in sicer je bil lani marca v Lillehammerju drugi, ob tem pa ima v svetovnem pokalu še dve uvrstitvi na stopničke z ekipnih preizkušenj.

