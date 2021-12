Avstrijcem igra desetink, Slovenci tretji

Zmagovalci prve moštvene tekme v sezoni svetovnega pokala so Avstrijci, ki so v Wisli za 0,3 točke prehiteli Nemce. Na tretje mestoso skočili Cene Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek, ki so zaostali za 8,6 točke. Slovenci so pred zadnjo skupino vodili, a po skoku Anžeta Laniška pristali na najnižji stopnici zmagovalnega odra.

Skakalna karavana je v Wisli opravila s prvo ekipno tekmo v novi sezoni. Največ razlogov za zadovoljstvo imajo v avstrijskem taboru, ki je bil dolgo časa v vodstvu, a ga pred zadnjo skupino predal Slovencem. Ti so imeli po zaslugi pred skokom Anžeta Laniška pred najbližjimi zasledovalci Nemci 13,6 točke prednosti, Avstrijci pa so slovenskim kvartetom zaostajali 24,4 točke.

Stefan Kraft je v zadnji skupini skočil 126 metrov in svojo reprezentanco popeljal do zmage. Vodilni skakalec svetovnega pokala Karl Geiger je zmogel meter manj in Nemci so za Avstrijci zaostali 0,3 točke. Kot zadnji se je v smučino podal Lanišek, ki se mu skok že v prvi seriji ob izjemno slabih razmerah ni izšel – v prvo je skočil le 104,5 metra. Tudi finalni skok se mu ni izšel, pristal je pri 111,5 metrih, tako da so Slovenci nazadovali na tretje mesto. Za Avstrijo so zaostali 8,6 točke.

Timi Zajc je z današnjima skokoma lahko zadovoljen. Foto: Sportida

Cene Prevc z daljavo tekme

V finalni seriji so pri Mednarodni smučarski zvezi (Fis) pripravili novost, saj so po vsaki skupini skakalci nastopili v obratnem vrstnem redu glede na uvrstitev. Slovenci so po polovici zasedali tretje mesto, prvi so bili Avstrijci, drugi Poljaki.

Cene Prevc je tudi v finalu z najboljšo daljavo tekme (135 m) poskrbel za izjemen nastop in po prvi skupini dvignil Slovenijo na drugo mesto. Drugo mesto je slovenska ekipa obdržala tudi po nastopu Petra Prevca (121), saj ga je domačin Andrej Stekala polomil, tako da so povedli Avstrijci z le 1,8 točke pred Slovenijo.

Anžetu Lanišku se finalni skok ni izšel po željah. Foto: Guliverimage Zajc je kljub težkim razmeram pristal pri 122,5 metra, kar je bilo dovolj, da je Slovenija celo povedla s 13,6 točke prednosti pred Nemčijo na drugem in 24,4 točke pred Avstrijo na tretjem mestu. A ta je na koncu uspela stopiti slovensko prednost in se razveselil Lanišek je nastopil kot zadnji na tekmi, pa je tudi v finalu prikazal skromen nastop (111,5 metra), tako da so sanje o prvi ekipni zmagi po letu 2019 splavale po vodi.

V nedeljo posamična tekma s šestimi Slovenci

Posamična tekma bo v nedeljo ob 16. uri. Vstopnico si je v petek zagotovilo vseh šest orožij Roberta Hrgota. Najbolje se je znašel Cene Prevc (126), ki je kvalifikacije končal na 6. mestu, na drugem treningu je bil najboljši med vsemi. Lovro Kos je bil 11., Lanišek 15., Peter Prevc 18., Domen Prevc 25. in Zajc 46.

Wisla, ekipno: 1. Avstrija 843,0 točke (Manuel Fettner 121/115, Jan Hörl 134,5/121,5, Daniel Huber 116/113, Stefan Kraft 122/126)

2. Nemčija 842,7 (Pius Paschke 121,5/122,5, Stephan Leyhe 118/120,5, Markus Eisenbichler 107/130, Karl Geiger 116,5/125)

3. Slovenija 834,4 (Cene Prevc 123,5/135, Peter Prevc 118,5/121, Timi Zajc 126/122,5, Anže Lanišek 104,5/111,5

4. Poljska 792,9

5. Japonska 787,3

6. Norveška 767,2

7. Rusija 746,4

8. Švica 602,2

Kako je potekala ekipna tekma? Finalna serija: 4. skupina: Anže Lanišek je skočil kot zadnji, pristal pri 111,5 metrih, kar je pomenilo, da so Slovenci končali na tretjem mestu. Zmaga je pripadla Avstriji, ki so za 0,3 točke ugnali Nemce. 3. skupina: Skakalci zaradi neugodnih vetrovnih razmer dolgo čakajo na svoje nastope. Povsem ga je polomil David Kubacki, skočil je le 97 metrov, tako da so Poljaki padli na šesto mesto. Timi Zajc je v zahtevnih razmerah skočil 122,5 metra in Slovence popeljal na prvo mesto. Drugi Nemci zaostajajo 13,6 točke, Avstrijci - Daniel Huber je skočil le 113 metrov - so s prvega mesta nazadovali na tretje, za našimi skakalci zaostajajo 24,4 točke. 2. skupina: Peter Prevc je moral na svoj skok zaradi premočnega vzgornika nekoliko počakati. Pristal je pri 121 metrih in zadržal drugo mesto. A tokrat so pred Slovenci Avstrijci, ki imajo 1,8 točke prednosti. Poljaki so nazadovali na tretje mesto, za Slovenci zaostajajo 0,9 točke.



1. skupina: Odlično je skočil prvi Slovenec Cene Prevc, ki je s 135 metrov dolgim skokom postavil daljavo konca tedna v Wisli. Slovenci so napredovali na drugo mesto, pred njimi so le Poljaki, ki imajo 12 točk prednosti. Avstrijci so po skromnem nastopu Manuela Fettnerja (115 metrov) padli na tretje mesto, za prvim zaostajajo 17 točk. Četrti Nemci zaostajajo 28,3 točke.



Avstrijci po polovici tekme vodijo, pred Poljaki imajo 3,4 točke prednosti, pred tretjimi Slovenci 23,4, četrti Nemci zaostajajo 31 točk, peti Japonci že dobrih 49 ... Prva serija 4. skupina : Kot zadnji od Slovencev je skočil drugi skakalec zime Anže Lanišek, ki se mu v težkih razmerah - imel je najslabše med vsemi - ni izšlo. Pristal je pri zgolj 104 metrih, tako da je z rojaki nazadoval na tretje mesto. Za vodilnimi Avstrijci zaostajajo 23,3 točke, drugi so po polovici tekme Poljaki, ki zaostajajo 3,4 točke. Četrti so Nemci, ki za našimi skakalci zaostajajo slabih osem točk. 3. skupina : Slovenci so po odličnem skoku Timija Zajca (126) napredovali na drugo mesto. Za vodilnimi Poljaki zaostajajo le 0,2 točke. Tretji Avstrijci so po 116 metrih Daniela Huberja zdrsnili na tretje mesto, zaostajajo 4,7 točke. Nemci so močno nazadovali, Markus Eisenbichler je zmogel le 107 metrov, tako da so zdrsnili na peto mesto (28 točk za Poljaki). Četrti so Rusi. Največje razočaranje ekipne tekme so Norvežani, ki so šele 7. 2. skupina: Po dveh skupinah je na vrhu Avstrija, za katero je odlično skočil Jan Hoerl (134,5). Na drugem mestu so s petimi točkami zaostanka Poljaki, na tretjem pa Slovenci, ki za vodilnimi zaostajajo 14,4 točke. Kot drugi Slovenec je skočil Peter Prevc (118,5). Le dve točki za našimi orli so Nemci. 1. skupina: Kot prvi od Slovencev je skočil Cene Prevc, pristal pri 123,5 metrih, kar zadostuje za tretje mesto (104,4 točke). Na vrhu so Japonci (109,9 točke), drugi so Avstrijci (104,8).