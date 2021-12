Legendarni finski skakalec Janne Ahonen, ki je med drugim petkrat osvojil prestižno novoletno turnejo in dvakrat svetovni pokal, je že leta 2015 govoril o tem, da je manipuliranje z opremo večji prestopek od dopinga in bi moralo biti bistveno bolj kaznovano. Tudi zdaj ne razmišlja drugače in izpostavlja tovrstno problematiko.

V preteklih letih je bil zadolžen za šivanje dresov norveških kombinatorcev, zato ima razumljivo širšo sliko, kar se skakalne opreme tiče. V pogovoru za yle.fi se je podrobneje dotaknil te tematike: "Če primerjate najbolj zmanipulirane drese od tistih, narejenih po pravilih, je lahko razlika v daljavi na veliki napravi okoli 15 metrov. Na skakalnici, kot je v Ruki, tudi čez 20 metrov. Da ne govorim o letalnicah."

"Nobena dopinška substanca ti ne bo dala takšne prednosti, kot jo dobiš z dresom"

Ta tema pred vstopom v novo tisočletje ni imela takšne teže in ekipe niso namenjale dresom takšne pozornosti, zdaj pa vse reprezentance stremijo k iskanju limitov in kako bi s tem posledično pomagale skakalcem: "Nenadoma je v tem segmentu prišlo do strašnega preskoka in od takrat je to največji poblem tega športa," izpostavlja Ahonen.

Janne Ahonen je v karieri petkrat osvojil novoletno turnejo. Foto: Guliverimage

Še vedno je enakega mnenja, da bi morali prestopnike ostreje kaznovati: "Nobena dopinška substanca ti ne bo dala takšne prednosti pred ostalimi, kot jo lahko dobiš z dresom. Če se boš dopingiral, te bodo vrgli iz športa za dve leti, če boš goljufal z opremo, pa ne boš smel štartati le v eni seriji."

"Porok za pravičnost zunanji organ"

Z nadzorom opreme na vrhu skakalnice in v njenem izteku delajo na tem, da bi ujeli morebitne prestopnike, a je jasno, da v ekipah iščejo luknje, kako bi prelisičili tudi merilnike in merilce: "Ne smemo pozabiti, da so dresi razmeroma tesni. Vsakič, ko skakalec počepne, se raztegne. Morate se zavedati, da se dres bistveno bolj raztegne, ko si skakalec zapne smuči kot pa ob ogrevanju."

Meni, da bi moral opremo pregledovati neodvisen organ od Mednarodne smučarske zveze. Foto: Guliverimage

Ahonen meni, da bi bil edini porok za pravičnost zunanji organ pri pregledovanju opreme, ki bi bil neodvisen od Mednarodne smučarske zveze. Kot je denimo v primeru protidopinških testov s strani protidopinške komisije ali Svetovne protidopiniške agencije (WADA): "V nasprotnem primeru se težave ne bomo znebili. Vedno je nekdo naklonjen. Enega športnika je nekako 'lažje' diskvalificirati kot drugega."