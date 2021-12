Obdobje velike krize, sprejeti prvi ukrepi

V zadnjih letih so poljski skakalci naredili velik preskok in med drugim osvajali lovorike na največjih tekmovanjih. Ko so preteklo sezono končali na drugem mestu v pokalu narodov in imeli na koncu sezone v skupnem seštevku med prvih deset tri posameznike – Kamil Stoch je bil na tretjem mestu najboljši –, so verjeli, da se bo trend dobrih nastopov nadaljeval tudi v prihodnje.

Država, v kateri so smučarski skoki med vodilnimi športi, pa je na začetku te zime padla v globoko krizo. Po treh postojankah svetovnega pokala je šele na šestem mestu, med posamezniki pa je zvezdnik Stoch na dvanajstem mestu.

Pravi polom so doživeli tudi na domačem terenu v Wisli, kjer se niso proslavili. Na sobotni ekipni tekmi so dosegli četrto mesto, na nedeljski posamični pa so imeli le tri skakalce med najboljšo trideseterico. Spet je bil Stoch tisti, najvišje uvrščeni, vendar ni bil zadovoljen z enajstim mestom. Na 25. in 26. mestu smo nato videli Piotra Zylo in Alexandra Zniszczola.

"Če bomo zdaj delali paniko, bomo šli v napačno smer"

Na Poljskem govorijo o veliki krizi, glavni trener Michal Doležal pa miri nastali položaj. "Na čudež ne moremo računati. Napredovati moramo iz dneva v dan. Ni videti najbolje, a ključno je, da ostanemo mirni. Če bomo delali zdaj paniko, bomo šli v napačno smer," je za skijumping.pl izpostavil Doležal.

Foto: Guliverimage

Da je kriza v skakalno razviti državi, kaže ukrep vodstva, da bodo na naslednji postojanki svetovnega pokala nastopili le štirje Poljaki.

"Mislim, da je potrebna sprememba. Videti je, da se naši fantje počutijo neprijetno."

Kamil Stoch, Piotr Zyla, Aleksander Zniszczol in Pawel Wasek bodo le branili barve. Poljaki pogrešajo dobre skoke Dawida Kubackega, ki je pred dvema letoma osvojil prestižno novoletno turnejo.

Dawid Kubacki je na začetku sezone povsem razglašen. Foto: Sportida

Predsednik Poljske skakalne zveze Apoloniusz Tajner je dal vedeti, da pričakuje spremembe in da je čim prej potreben sanacijski načrt: "Ekipa potrebuje recept, kako priti iz trenutnega položaja. Izkupiček je slabši od pričakovanega. Nekaj morajo narediti, da bomo prišli na spodobno raven. Pozitivno je, da ni preprek glede same priprave. Vse je bilo opravljeno tako, kot je moralo biti. Parametri moči so pravi, primanjkljaj je v tehniki. Vsak skakalec ima težave, ki mu preprečujejo dolge skoke. Verjamem, da bodo naši skakalci spet prišli v pravo formo. Pred nami je še dolga sezona. Mislim, da je potrebna sprememba. Tehnične stvari se lahko hitro popravijo. Videti je, da se naši fantje počutijo neprijetno. Morda je kakšen poseben razlog, ki je vplival na celotno ekipo."