Peter Slatnar v zbirko vpisal novega junaka

Zmaga Anžeta Laniška, ta je povrhu vsega drugi v skupnem seštevku svetovnega pokala, odličen uvod Ceneta Prevca in starejšega brata Petra so razlogi, da je zadovoljen tudi slovenski proizvajalec smuči Peter Slatnar. Vsi tekmujejo na njegovih smučeh.

Uvod v sezono je tako za žensko kakor tudi moško slovensko skakalno reprezentanco sanjski. Pri dekletih je Ema Klinec vodilna v rumeni majici in se je pretekli konec tedna veselila premierne zmage v svetovnem pokalu, pri fantih pa je najbolj uspešen Anže Lanišek. Tudi on je občutil enako zadovoljstvo, potem ko je v Ruki krstno stal na najvišji stopnički odra za zmagovalce.

In to v velikem slogu. V težkih pogojih je kot vodilni dolgo čakal na zeleno luč za spust po napravi. Nepredvidljivi pogoji ga niso zmedli in poletel je do prve zmage. Te se je izdatneje razveselil tudi Peter Slatnar, saj Žaba skače na njegovih smučeh. S tem podvigom člana SSK Mengeš je slovenski podjetnik v zbirko zmag vpisal novega junaka. Za dodatno zadovoljstvo sta poskrbela Cene in Peter Prevc na petem in šestem mestu.

Lanišek je trenutno drugi mož zime, Cene sedmi, slovenski šampion Peter pa se je po rojstvu drugega sina priključil karavani z enotedensko zamudo, a takoj skočil do mest, ki sta ga razveselili. Z 11. in 6. dosežkom je lahko več kot zadovoljen. In tudi on je od poletja naprej Slatnarjev mož, saj je presedlal s Fisherjevih smuči, na katerih pa na primer skačejo vsa najboljša slovenska dekleta – izjema je mlada Nika Prevc.

"Jermen v Planici zdrsne. V alpskem smučanju so dojeli to logiko."

Za Slatnarja so tovrstni uspehi potrditev, da razvoj in izdelava smuči potekata v pravi smeri: "Lepo je pogledati, da z domačim izdelkom dosegajo vrhunske rezultate. A vsem mora biti jasno, da brez dobrega tekmovalca tega ne bo. Za nas so takšni dosežki potrditev in hkrati zagon, da gre v pravo smer."

Peter Slatnar se je razveselil zmage Anžeta Laniška, ki vseskozi skače na njegovih smučeh. Foto: Sportida

Zaveda se, da bije težko bitko s proizvajalci, ki imajo za seboj večje ustroje. A je jasno, da se bolj posveti posamezniku in poskuša narediti smučko prav po njegovih željah: "Konkurence ne moreš kar posnemati in pri njej videti nekaj pametnega. Fantje želijo imeti na smučeh določene reči. Vsak ima svoje zahteve in oni so tisti pravi razvojniki, ker povedo, kaj jih moti, kaj jim je všeč. Potem so tu še trenerji, vsa ekipa je vpeta. Ko skakalec skoči, vidijo, ali smučka deluje ali ne. Vsa oprema je narejena na meji, tako smuči, dresi … Če ne skačeš dobro, ti je oprema prej ovira kot v pomoč. Menim, in to vedno poudarjam, da bi bilo idealno preizkušati smučke za naslednjo sezono po končani. Ko še imajo skakalno formo, občutke.

Ko vedo, kaj jim ustreza in kaj ne. Potem bi se to zapakiralo čez poletje in bi bilo. Na podoben način, kot imajo to v alpskem smučanju. Tam so dojeli to logiko. V skokih se zgodi, da začnejo govoriti, da ni več snega, se jim ne ljubi … Ko je marčevsko nedeljo v Planici po zadnji tekmi ura tri, štiri popoldne, jermen zdrsne. Vidijo samo še prosti čas, da ne slišijo več o skokih nekaj časa, kar je razumljivo, ker so utrujeni. Sem pa mnenja, da bi morali še en teden na polno testirati in bi bilo lažje."

"Ni ravno tako, da vzameš smučko in bo rezultat kar prišel"

Največja poletna okrepitev je bil zagotovo najstarejši Prevc, ki je po sanjski sezoni 2015/16 skakal na njegovih smučeh. Takrat je Slatnar naredil veliko potezo za slovenske skoke in nadaljeval zgodbo Elana, ki se je odločil za ukinitev skakalnega programa. Po eni sezoni, ko je Prevcu forma upadla, se je odločil za Fischerjeve smuči, letos pa spet leti na smučeh slovenskega proizvajalca.

Prav tako je vesel uvrstitev drugih slovenskih orlov in razumljivo Petra Prevca, ki je spet na njegovih smučeh. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Včasih skakalci potrebujejo kakšno stvar, da se jim sestavi. Če smo realni in pošteni, bi morda tudi z drugimi smučkami skočil tako dobro. Ni ravno tako, da vzameš neke smučke in bo rezultat kar sam prišel. Če mu daje varnost v zraku in je zaradi tega malce boljše, je dobrodošlo. Veliko lažje je za skakalca, saj pridobi zaupanje, samozavest. Pri njem se je v zadnjem obdobju dogajalo veliko. Dobil je še enega sinčka in se energetsko napolnil. Vsaka pozitivna malenkost vpliva potem za boljši izkupiček. Zdaj je sploh dobro, ker drug drugega vlečejo naprej, ker dobro skačejo. Še Timi (Timi Zajc, op. a.) je začel 'noreti'. Dobro pokajo. Glava je tako tudi malce lažja, ker imajo potrditev, da so dobro. Štirje so, nabirajo točke in verjamem, da se bo lahko še Lovro Kos dvignil. Potrebuje čas. Ne moreš dati železa v ogenj in takoj pričakovati izdelka. Počasi ga je treba izoblikovati," se je slikovito izrazil.

Slatnar je jasen: želi, da so skakalci bolj zoprni

Ko beseda nanese na izdelavo smuči, je zanj izjemno pomembno, da ima na drugi strani skakalca, ki mu da povratno informacijo. Da imajo pod svojim okriljem Laniška in Petra Prevca, je s tega stališča dodatno dobrodošlo: "Ker so fantje malenkostni, želijo imeti natanko določeno stvar. Kar je tudi prav. S tem nas naučijo, da naredimo izdelek takšen, kot ga želijo imeti. Nekateri proizvajalci ne delajo tako in jim le dajo smučke, zdaj pa skačite. Velikokrat se šalim in pravim fantom, naj bodo bolj zoprni in bodo imeli boljšo smučko. Več informacij mi bodo dali, prej jih bodo posredovali, prej bodo imeli narejeno tako. Če ne bo prvi, drugi, bo pa tretji par. Ali vsaj upaš, da bo približno tako. Včasih pri nekaterih pogrešam to komunikacijo. S tekmovalcem moraš sodelovati."

Nenehno stremi k razvoju. Ob tem je vesel, da dobiva od skakalcev povratne informacije. Bolj mu "težijo", raje jih ima. Foto: Vid Ponikvar

Pred vstopom v sezono je imel le Domen Prevc težave z opremo in je na novinarski konferenci ob izteku skakalnice v Planici razlagal, da še ni dobil smuči in se mu je pri opremi zalomilo. "Smuči niso bile takšne, kot sem želel. Sprijaznil sem se s tem, kar sem dobil. Dobiti bi moral še ene, a so še vedno v izdelavi," je sredi novembra razlagal najmlajši od bratov Prevc.

"Domen je imel nekaj težav poleti. Rečeno je bilo, naj počakamo s smučmi, ker še nima pravih občutkov. Počakali smo ga. Ko smo dobili podatke, se je eksperimentiralo s težišči in potem ni bilo, kot mora biti. Zdaj je dobil nove. Ali jih je preizkusil, ne vem. Saj se bo uredilo, da bo tudi pri njem prav. Presenečen je bil, ker je šel na tekmo svetovnega pokala v Nižni Tagil, ni računal na to. Škoda, ker je v Planici dobro skakal. Če dobro skačeš, bo vse delovalo. Če ne, pa te oprema lahko tudi kaznuje. Pri njem se je to zgodilo. Ni hude panike. Ta smučka, ki jo ima, je v redu," je ob tem dodal Slatnar, ki verjame in upa, da bo Domen prišel v tej sezoni na svoj račun in pokazal svoje skakalno znanje.