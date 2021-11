Anže Lanišek režiser jubilejne slovenske zmage

Vse slovenske zmage v svetovnem pokalu (posamično/70):

Peter Prevc (23 zmag):

12. 01. 2014 Bad Mitterndorf (Avt)

25. 01. 2014 Sapporo (Jap)

23. 03. 2014 Planica (Slo)

24. 01. 2015 Sapporo (Jap)

14. 02. 2015 Vikersund (Nor)

20. 03. 2015 Planica (Slo)

13. 12. 2015 Nižnij Tagil (Rus)

19. 12. 2015 Engelberg (Švi)

20. 12. 2015 Engelberg (Švi)

01. 01. 2016 Garmisch-Partenkirchen (Nem)

03. 01. 2016 Innsbruck (Avt)

06. 01. 2016 Bischofshofen (Avt)

10. 01. 2016 Willingen (Nem)

30. 01. 2016 Sapporo (Jap)

10. 02. 2016 Trondheim (Nor)

13. 02. 2016 Vikersund (Nor)

14. 02. 2016 Vikersund (Nor)

27. 02. 2016 Almaty (Kaz)

28. 02. 2016 Almaty (Kaz)

17. 03. 2016 Planica (Slo)

20. 03. 2016 Planica (Slo)

11. 02. 2017 Sapporo (Jap)

09. 03. 2020 Lillehammer (Nor)

Primož Peterka (15):

27. 01. 1996 Zakopane (Pol)

13. 03. 1996 Falun (Šve)

08. 12. 1996 Kuusamo (Fin)

15. 12. 1996 Harrachov (Češ)

01. 01. 1997 Garmisch-Partenkirchen (Nem)

11. 01. 1997 Engelberg (Švi)

12. 01. 1997 Engelberg (Švi)

09. 02. 1997 Bad Mitterndorf (Avt)

13. 03. 1997 Falun (Šve)

18. 01. 1998 Zakopane (Pol)

08. 03. 1988 Lahti (Fin)

11. 03. 1998 Falun (Šve)

15. 03. 1998 Oslo (Nor)

29. 11. 2002 Kuusamo (Fin)

01. 01. 2003 Garmisch-Partenkirchen (Nem)

Primož Ulaga (9):

21. 02. 1981 Thunder Bay (Kan)

17. 12. 1983 Lake Placid (ZDA)

17. 03. 1983 Planica (Slo)

07. 12. 1985 Thunder Bay (Kan)

08. 12. 1985 Thunder Bay (Kan)

04. 01. 1987 Innsbruck (Avt)

25. 01. 1987 Sapporo (Jap)

26. 03. 1988 Planica (Slo)

27. 03. 1988 Planica (Slo)

Robert Kranjec (7):

26. 11. 2005 Kuusamo (Fin)

09. 01. 2010 Bad Mitterndorf (Avt)

15. 01. 2012 Bad Mitterndorf (Avt)

16. 03. 2012 Planica (Slo)

27. 01. 2013 Vikersund (Nor)

12. 02. 2016 Vikersund (Nor)

18. 03. 2016 Planica (Slo)

Domen Prevc (5):

25. 11. 2016 Kuusamo (Fin)

04. 12. 2016 Klingenthal (Nem)

10. 12. 2016 Lillehammer (Nor)

18. 12. 2016 Engelberg (Švi)

17. 03. 2019 Vikersund (Nor)

Jernej Damjan (2):

26. 01. 2014 Sapporo (Jap)

26. 11. 2017 Kuusamo (Fin)

Jurij Tepeš (2):

24. 03. 2013 Planica (Slo)

22. 03. 2015 Planica (Slo)

Franci Petek (1):

11. 02. 1990 Engelberg (Švi)

Peter Žonta (1):

04. 01. 2004 Innsbruck (Avt)

Rok Urbanc (1):

20. 01. 2007 Zakopane (Pol)

Jaka Hvala (1):

13. 02. 2013 Klingenthal (Nem)

Anže Semenič (1):

28. 01. 2018 Zakopane (Pol)

Timi Zajc (1):

01. 02. 2019 Oberstdorf (Nem)

Anže Lanišek (1):

28. 11. 2021 Ruka (Fin)

Slovenija (ekipno/10):

19. 02. 2012 Oberstdorf (Nem): (Jurij Tepeš, Jure Šinkovec, Peter Prevc, Robert Kranjec)

11. 01. 2013 Zakopane (Pol): (Jurij Tepeš, Robert Kranjec, Jaka Hvala, Peter Prevc)

09. 02. 2013 Willingen (Nem): (Jurij Tepeš, Jaka Hvala, Peter Prevc, Robert Kranjec)

23. 03. 2013 Planica (Slo): (Jurij Tepeš, Peter Prevc, Andraž Pograjc, Robert Kranjec)

23. 11. 2013 Klingenthal (Nem): (Jurij Tepeš, Robert Kranjec, Jaka Hvala, Peter Prevc)

18. 01. 2014 Zakopane (Pol): (Jurij Tepeš, Robert Kranjec, Jernej Damjan, Peter Prevc)

31. 01. 2015 Willingen (Nem): (Jurij Tepeš, Nejc Dežman, Jernej Damjan, Peter Prevc)

21.03. 2015 Planica (Slo): (Jurij Tepeš, Anže Semenič, Robert Kranjec, Peter Prevc)

06. 02. 2016, Oslo (Nor): (Jurij Tepeš, Domen Prevc, Robert Kranjec, Peter Prevc)

15. 03. 2019, Vikersund (Nor): (Anže Semenič, Peter Prevc, Domen Prevc, Timi Zajc)

Vir: STA