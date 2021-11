Izjemni Slovenki še zdaleč nista edini

Slovenska ženska skakalna reprezentanca je na drugi tekmi uvodne postaje svetovnega pokala v Nižnem tagilu slavila dvojno zmago. Do prve zmage na najvišji ravni v karieri je prišla Ema Klinec, ki je rojakinjo Uršo Bogataj na drugem mestu ugnala za manj kot točko. To je druga ženska dvojna skakalna zmaga v zgodovini, prvo sta februarja v Hinzenbachu zrežirali Klinčeva in zmagovalka Nika Križnar.

Za še več dvojnih zmag so v preteklosti poskrbeli slovenski smučarski skakalci, in sicer kar desetkrat. Dvakrat so zasedli celoten zmagovalni oder. Obakrat v japonskem Sapporu, ko so na stopničkah leta 2014 najprej stali Jernej Damjan, Peter Prevc in Robert Kranjec, leta 2016 pa Peter Prevc, Domen Prevc in Robert Kranjec.

Dvojne zmage sta se s v preteklosti veselili tudi smučarski tekačici Vesna Fabjan in Katja Višnar. Trikrat so nas z dvojno zmago razveselili tudi alpski smučarji, v vseh treh primerih je bil med akterji tudi Bojan Križaj, dvakrat pokojni Rok Petrovič, enkrat pa Grega Benedik.

Smučarski skoki – svetovni pokal Slovenski skakalni trio je 26. januarja 2014 v Sapporu zavzel ves zmagovalni oder. Foto: Getty Images 25. 1. 1987, Saporo, VS: 1. Primož Ulaga, 2. Miran Tepeš 27. 3. 1988, Planica, L: 1. Primož Ulaga, 2. Rajko Lotrič 25. 1. 2014, Saporo, VS: 1. Peter Prevc, 2. Jernej Damjan 26. 1. 2014, Saporo, VS: 1. Jernej Damjan, 2. Peter Prevc, 3. Robert Kranjec 19. 12. 2015, Engelberg, VS: 1. Peter Prevc, 2. Domen Prevc 20. 3. 2015, Planica, VS: 1. Peter Prevc, 2. Jurij Tepeš 22. 3. 2015, Planica, L: 1. Jurij Tepeš, 2. Peter Prevc 30. 1. 2016, Saporo, VS: 1. Peter Prevc, 2. Domen Prevc, 3. Robert Kranjec 18. 3. 2016, Planica, L: 1. Robert Kranjec, 2. Peter Prevc 20. 3. 2016, Planica, L: 1. Peter Prevc, 2. Robert Kranjec



5. 2. 2021, Hinzenbach, N: 1. Nika Križnar, 2. Ema Klinec 27. 11. 2021, Nižni Tagil: S: 1. Ema Klinec, 2. Urša Bogataj

Smučarski teki – svetovni pokal Dvojno slovensko tekaško slavje izpred desetletja. Foto: Guliverimage Rybins, 5. 2. 2011, šprint: 1. Vesna Fabjan, 2. Katja Višnar